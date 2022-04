Sklep Google Play wkrótce zacznie ukrywać przestarzałe aplikacje

Wiele użytkowników straci też możliwość ich instalacji.

Wymagania dla nowych aplikacji i aktualizacji w Google Play. | Źródło: Google

Google Play – wymagania dla już wydanych aplikacji, które zaczną obowiązywać później w tym roku. | Źródło: Google

Zmiana na plus

Później w tym roku aplikacje, które wspierają wersję systemu Android starszą niż o dwa lata od ostatniego dużego wydania tego systemu, nie będą wyświetlały się w wyszukiwaniu w sklepie Google Play. Co więcej, nie będzie można ich zainstalować na urządzeniu. Wszystko to dotknie jednak tylko nowych użytkowników, którzy nigdy wcześniej danej aktualizacji nie instalowali. Jeżeli już wcześniej instalowałeś konkretną przestarzałą dziś aplikację, wciąż będziesz mógł ją znaleźć i zainstalować ponownie.Przestarzałą aplikację, z którą nigdy wcześniej nie miałeś do czynienia, będziesz też w stanie wyszukać i zainstalować, jeśli korzystasz z urządzenia z wersją Androida, z myślą o której ją opracowano. Na przykład, jeśli Twój smartfon obsługuje Androida 9, będziesz mógł zainstalować aplikacje wspierające Androida 9. Nie będziesz w stanie tego zrobić, jeśli Twój smartfon obsługuje Androida 10.Zmiana zapowiedziana przez Google jest doskonale uzasadniona. Osoby korzystające z najnowszych smartfonów, obsługujące najnowszą wersję systemu Android, oczekują, że możliwości tego systemu i jego nowe funkcje będą w pełni wykorzystywane, szczególnie w kwestii prywatności i bezpieczeństwa. Starsze aplikacje wiele z tych nowych funkcji ignorują, a więc korzystanie z nich może być już wręcz niebezpieczne.Przestarzałe aplikacje zostaną ukryte w wyszukiwaniu w sklepie Google Play, a ich instalacja zostanie utrudniona jeszcze w tym roku, a dokładniej mówiąc już 1 listopada. Niewykluczone że do tego czasu Google przedstawi kolejne zmiany, które poprawią bezpieczeństwo użytkowników urządzeń z systemem Android.Źródło: Google , fot. tyt. Google