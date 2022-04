Zadebiutował Firefox 99. Oto wprowadzone zmiany

Wersja 100 coraz bliżej.

Firefox 99 – zmiany na desktopach i urządzeniach mobilnych

Kolejna przeglądarka internetowa zbliża się do swojej wersji 100, tym razem ta, która nie bazuje na silniku Chromium. Mozilla wydała już bowiem na wszystkich wspieranych platformach Firefox 99. Co wprowadzono w najnowszej aktualizacji? Czy użytkownicy mają od teraz nowe powody ku temu, by korzystać z Firefoxa zamiast z oprogramowania konkurencji? Przekonaj się!Zacznijmy od desktopowego wydania Firefoxa. To doczekało się kilku nowości, choć są one dość małe. To powiedziawszy, z pewnością znajdą się użytkownicy, którzy się nimi nacieszą. Po pierwsze, w Niemczech i Francji przeglądarka wspiera już autouzupełnianie i przechwytywanie danych kart kredytowych.Na całym świecie zaś Firefox pozwala teraz włączać Narrację w trybie czytania za pomocą skrótu klawiaturowego „n”. Przeglądarka plików PDF doczekała się dodatkowo obsługi wyszukiwania (ze znakami diakrytycznymi lub bez), a na samym Linuxie ulepszono sandboxing – procesy narażone na treści internetowe nie będą miały już dostępu do serwera wyświetlania X11.W przypadku urządzeń z systemem Android Firefox doczekał się dosyć istotnej zmiany. Otóż, od teraz posiadacze tych urządzeń mogą usuwać ciasteczka i dane pojedynczych domen. Aby usunąć dane i ciasteczka wybranej witryny, wystarczy się na nią udać, dotknąć ikony kłódki w pasku adresowym, skorzystać z opcji usuń i odświeżyć stronę.