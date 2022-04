Poszukujesz narzędzia do tworzenia kopii zapasowych? Pobierz Ashampoo Backup Pro 15 za darmo

Ashampoo rozdaje przydatny program.

Pobierz Ashampoo Backup Pro 15 za darmo

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy, firma Ashampoo rozdaje popularny program do tworzenia kopii zapasowych –. Program normalnie kosztuje 199,99 zł, alemożemy pobrać go zupełnie za darmo.Ashampoo Backup Pro 15 to doskonałe narzędzie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych plików, partycji czy całych systemów. Archiwa tworzone przez program mogą być łatwo przywrócone nawet w wypadku problemów sprzętowych lub infekcji systemu. Ashampoo Backup Pro 15 oferuje, bez zakłócania normalnej pracy komputera. Narzędzie monitoruje obciążenie systemu i aktywuje automatyczne tworzenie kopii, gdy dostępne są wolne zasoby. Użytkownik może zdecydować gdzie chce przechowywać kopię systemu –Program Ashampoo Backup Pro 15 pozwala na przywrócenie kopii zapasowej nawet w przypadku całkowitej awarii systemu. System awaryjny możemy uruchomić z pamięci przenośnej, dysku twardego lub napędu optycznego, jak płyta DVD. Program nieustannie weryfikuje każdą operację podczas tworzenia kopii zapasowych by uniknąć nieciągłości danych.Narzędzie korzysta z dedykowanej kompresji (do wyboru 4 stopnie) i szyfrowania by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo archiwów i zmniejszyć zajmowane przez nie miejsce na dysku.Ashampoo Backup Pro 15 może również pochwalić się odświeżonym interfejsem. Przeprojektowane Menu Start zapewnia teraz lepszy przegląd systemu w jednym miejscu i daje dostęp do najważniejszych opcji za pomocą 1 kliknięcia. Oddzielne menu skupia w jednym miejscu listy wszystkich planów kopii zapasowych ze skrótami do najważniejszych szczegółów.Aby otrzymać darmową wersję Ashampoo Backup Pro 15 należy pobrać instalator programu z naszych zasobów Podczas procesu instalacji zostaniemy poproszeni o podanie klucza licencyjnego. Wystarczy kliknąć na przycisk „” by zostać przeniesionym na dedykowaną stronę internetową. Klucz licencyjny otrzymamy po podaniu naszego adresu e-mail i dokończeniu procesu rejestracji. Przypominamy, że oprogramowanie należy pobrać i aktywować do zakończenia akcji