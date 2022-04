Kod rabatowy Bolt? Proszę bardzo, zamów taksówkę w Mapach Petal

Fajna promocja.

Zamów taksówkę w Mapach Petal, odbierz 7 złotych zniżki

Polacy tak bardzo przyzwyczaili się do Map Google, że rzadko sięgają po jakiekolwiek inne nawigacje piesze i samochodowe. Tymczasem, alternatywy dla Google Maps istnieją i jedną z ciekawszych apek, na które warto zwrócić uwagę są Mapy Petal. W ramach najnowszej promocji użytkownicy tego narzędzia mogą odebrać zniżkę w wysokości 7 złotych na przejazd z Bolt Mapy Petal bazują na sprawdzonych rozwiązaniach marki TomTom, wykorzystując popularne i cenione mapy OpenStreetMap. Choćby z tego powodu każdy powinien je wypróbować. Teraz dodatkowy argument ku ewentualnym testom daje firma Huawei. Aż do 11 kwietnia tego roku osoby zamawiające przejazd Bolt z poziomu Map Petal otrzymają 7 złotych zniżki.Co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji? Wystarczy pobrać i zainstalować aplikację Mapy Petal, a następnie wpisać adres docelowy. W kolejnym kroku przejść do sekcji "Taxi", poprzez kliknięcie ikonki Bolt. W ten sposób użytkownik zostanie przekierowany do apki Bolt - o ile ta zainstalowana jest już na jego telefonie - lub strony pobierania. I już! kupon o wartości 7 złotych zostanie przypisany do konta, a zniżka naliczona przy okazji kolejnego przejazdu.Co najlepsze, każdy może odebrać aż dwa kupony dziennie. Zniżki da się wykorzystać do 11 kwietnia, wyłącznie na terenie Polski. Liczba voucherów jest ograniczona, ale... jeszcze są! Nadchodzi weekend, więc...Źródło: Huawei