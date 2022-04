Vivaldi 5.2 już do pobrania. Przeglądarka zyskała ulepszone statystyki prywatności

To druga aktualizacja usługi w tym roku.



Zainteresowani użytkownicy mogą pobierać już najnowszą aktualizację przeglądarki Vivaldi oznaczoną numerem 5.2. Wprowadza ona listę stron do przeczytania na panelu bocznym, opcję jej synchronizacji oraz rozbudowane statystyki prywatności dostępne z poziomu strony głównej. Nowości jest rzecz jasna nieco więcej – ich szczegółowy opis znajdziecie poniżej!



Zadebiutowała wersja 5.2 przeglądarki Vivaldi

Programiści odpowiedzialni za usługę Vivaldi poinformowali o debiucie drugiej aktualizacji zawartości w 2022 roku. Musieliśmy na nią nieco poczekać, lecz właśnie trafiła do stabilnego wydania – mowa tu zarówno o



Przede wszystkim ulepszeniu uległa lista stron do przeczytania (została ona wprowadzona wraz z aktualizacją 5.1). Wzbogacona została ona właśnie o dedykowane miejsce na panelu bocznym. Kliknięcie w ikonę książki spowoduje wysunięcie się specjalnej sekcji, z poziomu której można w łatwy sposób przeglądać zapisane witryny oraz dodawać nowe poprzez przycisk plusa.



Sam panel zawiera również kilka ciekawych usprawnień. Dwukrotne kliknięcie wybranego artykuły spowoduje automatyczne otworzenie witryny w nowej karcie. Wybranie symbolu oka powoduje z kolei oznaczenie strony jako przeczytanej lub nieprzeczytanej. Pojawiła się także możliwość wyszukiwania i filtrowania artykułów poprzez wpisywanie słowa kluczowego znajdującego się zarówno w ich adresie oraz tytule. Znaleźć tam można ponadto opcję sortowania według statusu przeczytania czy daty aktualizacji.







Kliknięcie prawego przycisku myszy na konkretnej pozycji wyświetli z kolei menu kontekstowe pozwalające na otworzenie jej w nowej karcie, skopiowanie adresu, oznaczenia jej jako przeczytaną lub pozbycia się ze spisu. Warto też wspomnieć o dodanej w aktualizacji 5.2 możliwości synchronizacji listy stron do przeczytania. Dzięki temu uzyskamy do niej dostęp na każdym urządzeniu, na którym zalogujemy się do naszego konta.



Jeśli już mowa o innych sprzętach, to mobilna wersja Vivaldi dopiero teraz zyskała opisaną wyżej listę stron do przeczytania. Dostęp do niej można uzyskać poprzez otworzenie menu aplikacji i wybranie odpowiedniej zakładki. Wtedy wystarczy kliknąć przycisk „Dodaj bieżącą stronę”, by zapisać otwartą właśnie witryną na liście. Oczywiście i tutaj nie zabrakło opcji synchronizacji.



Powracając jednak do desktopowej odsłony przeglądarki, to drugą najważniejszą nowością jest panel statystyk prywatności wyświetlany na stronie głównej. Dzięki temu użytkownicy mogą w łatwy sposób podejrzeć liczbę zablokowanych reklam i modułów śledzących. Pierwszy raz mamy do czynienia z opcją wglądu w ogólne statystyki, co z pewnością spodoba się zwolennikom tego typu blockerów.



Wybranie „Więcej informacji” spowoduje wyświetlenie szczegółowego okna – pokaże ono także zestawienie liczby reklam i trackerów na danej stronie czy opcję zresetowania statystyk. Jeśli z jakiegoś powodu nie potrzebujecie tej funkcji, to można ją wyłączyć z poziomu ustawień dostępnych w prawym górnym rogu strony startowej.