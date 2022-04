Nowa aplikacja od Epic Games zamienia zdjęcia przedmiotów w modele 3D

Przyda się artystom, twórcom gier i nie tylko.

RealityScan, czyli skaner 3D w smartfonie

Aplikacja w trakcie testów

Firma Epic Games odpowiadająca za Fortnite, platformę Epic Games Store czy Unreal Engine 5, opracowała aplikację mobilną, która może przydać się deweloperom gier, artystom, projektantom wnętrz i nie tylko. Aplikacja ta zamienia bowiem zdjęcia wybranego obiektu w jego trójwymiarowy model. Jej nazwa to RealityScan.W ubiegłym roku Epic Games kupiło firmę Capturing Reality, która stworzyła oprogramowanie o nazwie Reality Capture. Oprogramowanie to szybko konwertuje laserowe skany lub zdjęcia obiektów do modeli 3D. Epic Games ma nadzieję, że z pomocą aplikacji RealityScan da do tej samej technologii dostęp użytkownikom zwykłych smartfonów.W jaki sposób dokładnie aplikacja RealityScan działa? Ta, po zalogowaniu się użytkownika do konta Epic Games, prosi go o wykonanie co najmniej 20 zdjęć wybranego obiektu. Aby szybko te zdjęcia zrobić, wystarczy trzymać w aplikacji przycisk aparatu, poruszając się wokół przedmiotu. Seria fotografii zostanie wówczas wykonana automatycznie.Gdy aplikacja przetworzy zdjęcia i stworzy model 3D sfotografowanego obiektu z pomocą serwerów RealityCapture, będzie można wyeksportować go do platformy Sketchfab (zakupionej przez Epic w 2021 roku), która jest przeglądarką modeli 3D. Następnie będziesz mógł sprzedać ten „asset” innym twórcom lub wykorzystać go we własnych projektach.W tej chwili trwają beta testy aplikacji RealityScan, na razie tylko na iOS, i to z udziałem ograniczonej liczby użytkowników. Wiosną w ramach wczesnego dostępu zostanie udostępniona szerszemu gronu posiadaczy urządzeń z tym oprogramowaniem. Później w tym roku pojawi się też wersja RealityScan przeznaczona na urządzenia z Androidem.Rzecz jasna, zanim pojawi się stabilne wydanie RealityScan, warto wypróbować inne aplikacje oferujące podobne możliwości. Jedna z najpopularniejszych i cieszących się największym uznaniem to Polycam – 3D Scanner Źródło: Epic Games , fot. tyt. Epic Games