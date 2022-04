Odświeżony Eksplorator Plików w Windows 11 oficjalnie

Nie możemy się doczekać.

Nowości w Eksploratorze Plików w Windows 11

Odświeżony Eksplorator Plików w Windows 11 - kiedy?

O nowym Eksploratorze Plików w Windows 11 było głośno jeszcze w połowie ubiegłego roku, kiedy to Microsoft uchylił rąbka tajemnicy na jego temat. Wtedy to kanał Windows Insider Program na YouTube opublikował w sieci film "Watch how Windows 11 is being designed", na którym dostrzec dało się zwiastun tego, co w niedakiej przyszłości zagości w najnowszej wersji OS-u rozwijanego przez firmę z Redmond. Ten moment jest coraz bliżej.Firma Microsoft wkrótce wprowadzi karty do Eksploratora plików w stabilnym wydaniu systemu Windows 11 - a to tylko jedna z nowości. Odświeżony projekt przyspieszy dostęp do najważniejszych folderów oraz wyszukiwanie często używanych plików. Pożądana funkcja kart została po raz pierwszy zauważona w testowych kompilacjach systemu Windows 11 w zeszłym miesiącu, a teraz Microsoft ogłosił oficjalnie, że prowadzi nad nimi prace.Zaktualizowany Eksplorator Plików zawiera karty umożliwiające nawigację po wielu folderach w jednym oknie oraz możliwość przeciągania tychże kart. Microsoft po raz pierwszy testował karty w aplikacjach systemu Windows 10 w ramach funkcji o nazwie Sets. Producent oprogramowania ostatecznie anulował ten projekt i nigdy nie udostępnił go użytkownikom systemu Windows 10.Microsoft prezentował również nową stronę główną Eksploratora plików, która zawiera foldery szybkiego dostępu, najnowsze dokumenty i nową sekcję "ulubionych". Wkrótce wystarczyło będzie kliknąć na plik prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiednią opcję, aby dodać go do ulubionych, a pojawi się on przypięty na stronie głównej Eksploratora plików.Na prezentacji pokazano też ulepszone opcje udostępniania plików, ze zaktualizowanym oknem dialogowym udostępniania, które umożliwia wysyłanie danych do ostatnich kontaktów lub aplikacji, takich jak Teams , Outlook i OneDrive Data premiery nowego Eksploratora Plików nie została ujawniona. Być może ten zadebiutuje przy okazji kolejnej dużej aktualizacji funkcji dla Windows 11 planowanej na bieżący rok. Oby tempo wdrożeń takich pożytecznych drobiazgów wzrosło. Trudno nie odnieść wrażenia, że w obrębie systemu panuje lekka stagnacja.Źródło: Microsoft