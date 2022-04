Epic Games Store z ważną nowością. Spodoba się fanom osiągnięć

Trochę musieliśmy na nią poczekać…

Epic Games Store z ulepszoną sekcją "Moje osiągnięcia"

Epic Games Store wzbogacił się właśnie o zupełnie nową sekcję „Moje osiągnięcia”, która umożliwia wyświetlenie kilku najważniejszych informacji dotyczących statystyk naszego profilu. Dzięki temu inni użytkownicy będą mogli podejrzeć postępy swoich znajomych w wybranych grach. Co dokładnie wprowadziła najnowsza aktualizacja?Trudno nie ulec wrażeniu, że Epic Games Store dosyć późno otrzymuje funkcje, które w oczach użytkowników jawią się jako te „podstawowe”. Przecież dopiero pod koniec ubiegłego roku doczekaliśmy się implementacji… koszyka. Teraz przyszedł czas na ulepszenie sekcji osiągnięć – również nieco zaniedbanego i zapomnianego przez firmę segmentu.ma być czymś w rodzaju gabloty z trofeami i centrum znajomych w jednym. Osoby odwiedzające nasz profil raczej nie przegapią tego obszaru – zostanie on wyświetlony jako pierwszy. Dzięki temu w prosty sposób podejrzą ile osiągnięć udało się odblokować, które gry zostały sklasyfikowane na liście platynowej oraz ile posiadamy punktów doświadczenia.Zakładka umożliwi także, co pozwoli na np. porównanie własnych osiągnięć z konkretnym użytkownikiem. Nadal brakuje tu kilku istotnych usprawnień, lecz bez wątpienia mamy do czynienia ze sporym krokiem wykonanym w stronę wprowadzenia wyczekiwanych funkcji społecznościowych. To jednak nie wszystko.Na karcie „Znajomi”. Jeśli posiadasz sporo osób na liście, to zostanie ona podzielona na strony, pomiędzy którymi można bez problemu się przełączać. W celu wyświetlenia profilu znajomego, wystarczy kliknąć jego pseudonim.Poza tym – jeśli nie chcemy by ktoś obcy oglądał nasz profil i osiągnięcia, to z poziomu ustawień możemy teraz zastosowaćograniczające oglądających do jednej z czterech kategorii: Publiczne, Znajomi znajomych, Tylko znajomi oraz Tylko ja. Jeśli nie macie aktywowanej kontroli rodzicielskiej, to domyślnym ustawieniem będzie „Znajomi znajomych”. W przypadku włączonej, uświadczymy ustawienie „Znajomi znajomych”.Epic Games zapowiedziało przy okazji kilka nowości, które „zadebiutują wkrótce”. Mowa tu chociażby o możliwości dostosowania wyglądu swojego profilu oraz opcji odblokowania dodatkowych opcji poprzez zdobywanie specjalnych osiągnięć. Na co jeszcze muszą przygotować się użytkownicy?Po gamingowej sesji, launcher niekiedy zapyta się konsumentów o. Odpowiedzą oni na pytania czy pozycja im się podobała oraz czy np. była wymagająca. Inni gracze zobaczą te odpowiedzi w sekcji „informacje o grze” w wirtualnym sklepie. Algorytm będzie uśredniał oceny społeczności i sugestie oraz prezentował ogólny pogląd na to „jak dobry jest dany tytuł”.Poza tym Epic Games Store wzbogaci się o– będzie ono dostępne w prawym górnym rogu launchera. Dzięki temu konsumenci otrzymają opcję szybkiego podglądu zaproszeń do znajomych, powiadomień o przecenach gier z listy życzeń czy innych znikających do tej pory notyfikacji. Brzmi interesująco.Dosyć kuriozalnie patrzy się na te wszystkie ogłoszenia z perspektywy użytkownika innych platform. Dobrze jednak, że Epic Games Store jest regularnie rozwijany – być może pewnego dnia będzie usługą, z której korzysta się naprawdę przyjemnie.Źródło i foto: Epic Games