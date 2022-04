Gboard ułatwi pisanie w różnych językach. To zasługa integracji z Tłumaczem Google

Nowość, która spodoba się użytkownikom.

Gboard zintegrował się z Tłumaczem Google

Tłumacz Google oraz Gboard to usługi, które właśnie doczekały się swego rodzaju integracji. Pozwoli ona na sprawniejsze pisanie wiadomości w różnych językach, które od teraz będą wykrywane automatycznie podczas wprowadzania tekstu. Na jakiej dokładnie zasadzie będzie działać ta nowość?Osobiście dosyć często komunikuję się w języku angielskim i muszę przyznać, że niekiedy z irytacją wzdycham, gdy klawiatura systemowa niekoniecznie chce ze mną współpracować. Google chyba zdaje sobie sprawę, że użytkownicy nie zawsze używają wyłącznie swojego ojczystego języka i właśnie ogłosiło dosyć interesującą funkcjonalność, która ma szansę ułatwić im życie.Mowa tu o aktualizacji Tłumacza Google dla systemu Android oraz aplikacji Gboard . Integracja ma sprawić, że klawiatura będzie automatycznie aktualizować języki tak, aby usprawnić wprowadzanie tekstu. Nowość przyda się w momencie, gdy zdecydujemy się na wprowadzenie tekstu w języku niebędącym domyślnym dla naszego urządzenia.Załóżmy więc, że systemowy język sprzętu to polski. Otwierając np. aplikację Tłumacz Google i wybierając język hiszpański po stronie „Tłumacz z…" klawiatura QWERTY zostanie automatycznie przestawiona na hiszpański właśnie. Dzięki temu nie będzie trzeba szukać znaków specjalnych, które dosyć często są poukrywane. Nowość ta niweluje konieczność ręcznego przechodzenia do ustawień Gboard.Aplikacja także sama zadba o. Ikona kuli ziemskiej wyświetlona obok ma z kolei pomóc w szybkiej zmianie ustawień, gdy jednak chcemy użyć lokalnych preferencji. Trzeba przyznać, że mówimy o dosyć przydatnych usprawnieniach – zwłaszcza jeśli dosyć często tłumaczymy coś z obcego języka.Nie wiadomo kiedy funkcja stanie się dostępna dla wszystkich użytkowników – na razie została dostrzeżona wyłącznie na kilku modelach smartfonów. Należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.