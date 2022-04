WhatsApp otrzyma odświeżony interfejs aparatu

Robienie i wysyłanie zdjęć stanie się przyjemniejsze.

WhatsApp uprzyjemni robienie i wysyłanie zdjęć

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp w wersji na urządzenia z systemem Android już wkrótce otrzyma zaktualizowany interfejs aparatu. Użytkownicy mogą liczyć na zupełnie nowy wygląd przeglądania plików oraz pasek multimedialny, który swego czasu został usunięty, co wzbudziło mieszane odczucia wśród społeczności. Co dokładnie szykują programiści?Ostatnimi czasy dosyć dużo dzieje się w kontekście komunikatora od firmy Meta. Nie tak dawno informowaliśmy Was przecież o nadchodzącym limicie 2 GB dla wysyłanych plików czy ulepszonym systemie wiadomości głosowych . Wygląda na to, że osoby odpowiedzialne za aplikację nie zwalniają tempa i szykują dla konsumentów kolejne nowości.Jak donosi redakcja portalu WABetaInfo , wersja beta usługi WhatsApp na Androida wzbogaciła się o przeprojektowaną wyszukiwarkę multimediów oraz nowy interfejs aparatu. Mowa tu przede wszystkim o implementacji specjalnych zakładek i paska funkcyjnego – programiści pozbyli się go niedawno z wersji na iOS, co niekoniecznie spodobało się użytkownikom.Wygląda jednak na to, że postarano się o jego przywrócenie, co bez wątpienia jest dobrą wiadomością. Z postu opublikowanego przez WABetaInfo możemy wyczytać:Nowości mają zadebiutować u wszystkich konsumentów. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na stosowną aktualizację – warto regularnie sprawdzać jej dostępność.Źródło: WABetaInfo / Foto. Meta