Google straszy użytkowników YouTube Vanced. Nakłania do deinstalacji

Google Play Protect ostrzega przed YouTube Vanced

Google Play Protect is reportedly telling users to uninstall Vanced Manager because it's a "harmful app." I really hope Google has a legitimate reason to flag Vanced Manager through Play Protect, otherwise, this is gross misuse.https://t.co/CgneuE0l5ahttps://t.co/918Pqbteup pic.twitter.com/51TqiMF72k — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 29, 2022

Dlaczego YouTube Vanced nie da się pobrać?

O tym, że nastąpił definitywny koniec YouTube Vanced zapewne już wiecie. Autorzy projektu dzielili się smutną informacją w połowie marca tego roku. Konto Vanced Official informowało wtedy, że darmowa alternatywa dla YouTube Premium nie będzie już rozwijana, a linki do pobierania na stronie projektu zostaną usunięte. Dotychczasowi użytkownicy wciąż mogą teoretycznie korzystać z apki przez około dwa lata. Wygląda jednak na to, że Google chce uczynić z tego drogę przez mękę.Google Play Protect zaczyna oznaczać Vanced Managera jako szkodliwą aplikację, zachęcając użytkowników do jej odinstalowania. Chodzi o wydanie 2.6.0, które jest dostępne m.in. na APKMirror. Co ciekawe, problem nie występuje (jeszcze) z wersją 2.6.2.Próba zainstalowania Vanced Managera lub wykonanie skanowania urządzenia z zainstalowaną aplikacją zwróci komunikat, że aplikacja "próbuje ominąć zabezpieczenia Androida". Narzędzie może używać uprawnień root do instalowania aplikacji, a ostrzeżenie Play Protect pojawia się m.in. w przypadku aplikacji korzystających z roota i podwyższonych uprawnień. Wcześniej jednak taki komunikat nie pojawiał się, co rodzi podejrzenia kompleksowego działania, związanego ze zniechęcaniem do Vanced.Funkcja Play Protect ma chronić telefony przed prawdziwym złośliwym oprogramowaniem, a jeśli jest wykorzystywana jako narzędzie do egzekwowania wyzwań prawnych Google. Może to sprawić, że użytkownicy stracą do niego zaufanie.Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Vanced naruszyło warunki korzystania z usługi YouTube, a Google miało prawo do usunięcia narzędzia. Wmawianie użytkownikom, że to malware, celem odinstalowania apki, to jednak zupełnie co innego.Podczas gdy autorzy projektu Vanced nie podali oficjalnych powodów jego porzucenia, oczywistym jest, że chodziło o kwestie prawne. YouTube Vanced oferowało bezpłatnie całą masę opcji dostępnych w ramach płatnego abonamentu YouTube Premium. To z oczywistych powodów nie mogło podobać się właścicielom tego serwisu.Czy istnieje alternatywa dla YouTube Vanced? Tak, choć ma pewne ograniczenia. Przeczytajcie nasz wpis o narzędziu o nazwie NewPipe . Warto.Źródło: Android Police