Instagram staje się coraz lepszym komunikatorem. Nadchodzi dużo nowości

Meta rozwija DM-y na Instagramie.

Źródło: Instagram

Wszystko, czego brakowało i jeszcze więcej

Jak możemy przeczytać na oficjalnym blogu Instagrama, aplikacja wkrótce dostanie szereg zmian, które mają usprawnić i uprzyjemnić bezpośrednią komunikację między użytkownikami. To nieco zaskakujące, bo od jakiegoś czasu wydawało się, że wszystko zmierza do całkowitego zastąpienia prywatnych wiadomości Messengerem, również należącym do firmy Marka Zuckerberga. Już w 2020 roku chętni mogli zdecydować się na integrację Instagrama z popularnym komunikatorem Z drugiej strony, przez ostatnie lata DM-y mocno się rozwinęły i już teraz oferują niewiele mniej niż sam Messenger. Co więcej, dzięki aż siedmiu nowym funkcjom, które dzisiaj zaprezentowano, być może staną się nawet częściej wybieranym narzędziem.Zacznijmy od tego, że w końcu Instagram będzie pokazywał listę aktywnych znajomych, przez którą będziemy mogli przejść do poszczególnych konwersacji. Dotychczas, w zakładce wiadomości był widoczny tylko spis ostatnich rozmów i wyszukiwarka. Teraz, aktywnych znajomych zobaczymy w formie “bąbelków” podobnych do tych z Messengera i Facebooka. Będzie można także szybko odpowiadać na wiadomości otrzymane w trakcie przeglądania innych treści i łatwiej dzielić się postami, do czego posłuży zupełnie nowe narzędzie (dymek wyświetlany po przytrzymaniu ikonki udostępniania).Kolejną nowością jest integracja czatu z serwisami streamingowymi (póki co tylko Apple Music i Amazon Music, ale wkrótce też Spotify), dzięki której użytkownik będzie mógł przesłuchać 30-sekundową zajawkę odebranego utworu bez opuszczania okna konwersacji.Pojawią się też ciche wiadomości, czyli możliwość wysyłania treści bez powiadomienia u odbiorcy, co sprawdzi się gdy wiemy, że w danej chwili nie może on rozmawiać. Czaty dostaną też personalizowane motywy, dobrze znane z Messengera, a także naklejki i ankiety, które będzie można tworzyć w rozmowach grupowych.Nowości początkowo pojawią się w wybranych krajach (nie podano jakich), ale ostatecznie mają być dostępne globalnie.Źródło: Instagram / fot. tyt. Unsplash / Solen Feyissa