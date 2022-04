Koniecznie zaktualizuj swoje sprzęty do iOS 15.4.1. Apple naprawiło ważną rzecz

Oprogramowanie jest już dostępne.



iOS 15 od Apple oceniłbym jako całkiem udane oprogramowanie - na pewno lepsze od iOS 14, które powodowało sporo problemów ze stabilnością urządzeń. Amerykańska firma sprawnie kontynuuje dostarczanie kolejnych poprawek do użytkowników i w ciągu ostatnich 6 miesięcy wyjątkowo szybko reagowała na wszystkie incydenty.



Od dzisiaj na iPhone’ach oraz iPadach można już instalować nowe oprogramowanie producenta - iOS 15.4.1 oraz iPadOS 15.4.1.



Co naprawia ten update?



Apple pozbyło się błędów, które odbijały się na baterii



Apple w iOS 15.4.1 oraz iPadOS 15.4.1 naprawia niektóre błędy związane z dostępnością, poprawia bezpieczeństwo i naprawia błąd związany z rozładowywaniem się baterii, który nękał niektórych posiadaczy iPhone’ów po aktualizacji do iOS 15.4.