5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #281]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Cache

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 9,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

W tym tygodniu prezentujemy ciekawe narzędzie do przechowywania informacji, aplikację usuwającą tło ze zdjęć, a także tytuł dla osób chcących zadbać o prywatność na smartfonie. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w dynamicznej grze fabularnej oraz ciekawym tytule symulacyjnym.

Erase.bg

Cena: 0 zł / Android: 4.4 i nowsze

Ciekawe narzędzie do przechowywania informacji. Pozwala na szybkie zapisywanie linków, fragmentów tekstu itp. Wystarczy zaznaczyć treść i wybrać opcję Stash z menu kontekstowego. Nie zabrakło również możliwości samodzielnego wpisywania notatek czy zadań do wykonania. W celu lepszej organizacji możemy stosować tagi.Aplikacja zamiast tradycyjnej funkcji przypomnień oferuje stałe wyświetlanie wybranych zapisów na pasku powiadomień.

Paranoid for Android

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 8,49 zł-17,99 zł za element / Android: 4.0.3 i nowsze

Przydatna aplikacja, dzięki której automatycznie usuniemy tło ze zdjęcia. Wystarczy wczytać wybraną fotografię i poczekać na jej przetworzenie (algorytmy oparte na sztucznej inteligencji). Po zakończeniu procesu możemy pobrać gotowy plik w wysokiej rozdzielczości. Aplikacja obsługuje zdjęcia w najpopularniejszych formatach.Dodatkowym atutem jest możliwość zastąpienia usuniętego tła jednolitym kolorem lub wybraną grafiką.

Vikingard

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,69 zł-569,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Tytuł dla osób chcących zadbać o prywatność na smartfonie. Narzędzie analizuje uprawnienia nadane zainstalowanym na naszym smartfonie aplikacjom. Następnie wyświetla je w podziale na kategorie (aplikacje mogące wysyłać wiadomości, śledzące naszą lokalizację itp.). W ten sposób szybko znajdziemy podejrzane zachowania.Po wybraniu aplikacji możemy również dokonać analizy konkretnych uprawnień, do których ma dostęp wraz z oznaczeniem, czy jest to powód do obaw.

Godus

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 14,99 zł-459,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Dynamiczna gra fabularna osadzona w świecie nordyckich legend. Przemierzamy kolejne krainy, rozbudowujemy osady, toczymy pojedynki itp. Przy okazji dbamy o rozwój naszej drużyny bohaterów. Tytuł łączy w sobie gatunki strategiczne (wydobywanie zasobów) i fabularne (rozwój postaci, podążanie za scenariuszem).Nie zabrakło również funkcji społecznościowych jak tworzenie sojuszy i wymiana wiadomości między znajomymi graczami.

Ciekawy tytuł symulacyjny, w którym wcielamy się w rolę boga. Działamy na częściowo otwartym świecie, dostosowujemy ukształtowanie terenu, obserwujemy i wspomagamy rozwój cywilizacji itp. Przy okazji rozwijamy boskie zdolności i odkrywamy tajemnice. Nie zabrakło również możliwości dokonywania bezpośrednich interwencji w postaci cudów.Gra ma typowo rekreacyjny i nieśpieszny charakter. Wymagane jest stałe połączenie z internetem.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!