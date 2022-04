Notesnook - bezpieczne notowanie (recenzja)

Szyfrowany notatnik z ciekawymi funkcjami.





Notesnook – szyfrowana aplikacja do notatek

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 20,99 zł-229,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Dla wielu z nas smartfon stoi w centrum cyfrowego życia. Służy rozrywce i pracy, zapewnia dostęp do informacji itd. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej osób poszukuje bezpiecznych aplikacji, które nie pozwolą na szpiegowanie i ochronią dane przed niepowołanym dostępem.Notesnook to mobilny notatnik w dużej mierze skupiony właśnie na dbaniu o prywatność. Zapewnia szyfrowanie end-to-end, odblokowywanie aplikacji odciskiem palca i kilka interesujących funkcji.Aplikacja korzysta z szyfrowania XChaCha20 oraz Argon 2. Dodatkowym atutem jest możliwość włączenia uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA). Notesnook jest narzędziem wieloplatformowym - po założeniu konta nasze notatki będą dostępne na dowolnym urządzeniu.Jeżeli chodzi o funkcjonalność notatnika, można uznać ją za dość klasyczną. Notatki możemy organizować w wirtualne notatniki, opisywać tagami i kolorami, eksportować do plików PDF itd. Warto jednak wspomnieć o możliwości publikowania notatek - możemy wówczas podzielić się linkiem np. ze współpracownikami. Opublikowana notatka może być chroniona hasłem lub być usuwana po odczytaniu.Darmowa wersja oferuje najbardziej przydatne funkcje. Za nieco ponad 20 zł miesięcznie odblokujemy natomiast wersję Pro bez limitu notatek czy załączników, pełnym edytorem treści itp.Aplikacja jest również dostępna w wersji desktopowej dla systemu Windows Notesnook to ciekawy produkt. Stawia na bezpieczeństwo, nie męczy trudną obsługą czy zbędnymi funkcjami. Jeśli szukamy wieloplatformowego i szyfrowanego notatnika, warto dać mu szansę.