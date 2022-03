YouTube chce jeszcze bardziej skupić się na podcastach

Podcasty zyskają nowy dom na YouTube

Źródło: Podnews

YouTube zaczyna naprawdę poważnie podchodzić do kwestii podcastów. Okazuje się, że już wkrótce na platformie pojawi się scentralizowana sekcja dedykowana wyłącznie temu formatowi treści. Ponadto usprawnione zostanie pobieranie tego typu materiałów, a twórcy mają doczekać się kolejnych sposobów na monetyzację swojej działalności.W ręce redakcji portalu Podnews trafił ostatnio dokument od YouTube, który liczy sobie 84 strony. Opisano na jego łamach tegoroczne. Wszystko wskazuje na to, iż niedługo użytkownicy otrzymają szereg usprawnień, które mają uprzyjemnić słuchanie ulubionych influencerów. Czego możemy się spodziewać?Przede wszystkim wyróżnienia obecności podcastów na wielu płaszczyznach. Pojawić ma się, gdzie internauci będą mogli w łatwiejszy sposób odkrywać nowe treści oraz śledzić najciekawszych twórców. Na ten moment URL (youtube.com/podcasts) jeszcze nie działa – należy więc poczekać na kolejne wieści od Google.Poza tym YouTubeoraz. Mowa tu chociażby o implementacji reklam dźwiękowych sprzedawanych przez Google oraz firmy trzecie a także obsłudze „nowych metryk” dedykowanych twórcom skupiających się na materiałach audio. Pojawi się również możliwość zintegrowania danych z YouTube z branżowymi platformami pomiaru popularności podcastów.Oczywiście– podobnie jak to było z YouTube Gaming czy YouTube Fashion. Na razie jednak trudno powiedzieć cokolwiek o szczegółach. Nie da się też ukryć, że przed serwisem długa droga, by zyskać przewagę jeśli chodzi o ten format treści – tutaj prym wiedzie na razie Spotify, które nie tak dawno przejęło firmę Chartable.Co ciekawe, wzmianka o niej pojawiła się w dokumencie YouTube – pojawiły się więc wątpliwości dotyczące aktualności planów na jego łamach przedstawionych. Nie pozostaje więc nic innego jak oczekiwać na jakieś konkretniejsze i oficjalne ogłoszenia ze strony Google.Źródło: TechCrunch