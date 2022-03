WhatsApp zyskał ulepszone wiadomości głosowe

Wiadomości głosowe na WhatsApp zyskały nowe funkcje

Wprowadzając wiadomości głosowe w roku 2013, wiedzieliśmy, że mogą one zmienić sposób komunikowania się. Dzięki naszemu prostemu interfejsowi nagrywanie i wysyłanie wiadomości głosowych jest teraz tak szybkie i łatwe jak tworzenie wiadomości tekstowych. Każdego dnia użytkownicy WhatsAppa przesyłają średnio 7 miliardów wiadomości głosowych. Wszystkie są w pełni zaszyfrowane, co zapewnia ich prywatność i bezpieczeństwo.





Źródło: WhatsApp

WhatsApp wzbogacił się właśnie o nowe funkcje do sekcji wiadomości głosowych. Użytkownicy tego popularnego komunikatora mogą chociażby od teraz odtwarzać otrzymane treści poza czatem oraz wstrzymywać lub wznawiać nagrywanie. Poniżej znajdziecie szczegółowy opis zaimplementowanych właśnie usprawnień – trzeba przyznać, że prezentują się naprawdę ciekawie!Częstotliwość wprowadzania nowości do stabilnej wersji WhatsAppa woła niekiedy pomstę do nieba. Pomimo że dosyć regularnie informujemy Was o testach nadchodzących funkcjonalności, to droga do ich obecności u wszystkich konsumentów jest niekiedy długa i wyboista. Dla przykładu – aplikacja dopiero teraz otrzymała pierwszą oficjalną aktualizację zawartości w tym roku.Deweloperzy pochwalili się właśnie, że użytkownicy wysyłają każdego dniaza pośrednictwem WhatsAppa. Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia:Głównym daniem są jednak oczywiście usprawnienia dotyczące wiadomości głosowych. Osoby korzystające z aplikacji mogą teraz– nawet podczas odpowiadania na inne wiadomości. Pojawiła się też, co było dosyć wyczekiwaną funkcją. Poza tym zawitała, co ułatwia śledzenie nagrania.Oprócz tego, czyli po prostu odsłuchać wiadomość głosową przed wysłaniem jej do odbiorcy. W przypadku wstrzymania odsłuchiwania treści bez problemu ją teraz wznowimy od tego samego miejsca. No i w końcu postarano się o opcję odtwarzania wiadomości głosowych w szybszym tempie,. Super!Wszystkie wyżej opisane nowości powinny pojawić się u każdego użytkownika w przeciągu najbliższych kilku tygodni. Jeśli więc jeszcze ich u siebie nie widzicie, to pozostaje Wam uzbrojenie się jeszcze w niewielką dawkę cierpliwości.Źródło i foto: WhatsApp