Opera od teraz zintegrowana z ekosystemami blockchain

"Odkąd rozpoczęliśmy działania w Web3 w 2018 roku, zawieramy szereg strategicznych partnerstw z najpopularniejszymi i najnowocześniejszymi deweloperami technologii blockchain oraz dostawcami domen. Wszystko w celu przyspieszenia ewolucji kryptowalut: począwszy od stadium proof-of-concept, na masowej adopcji skończywszy. Web3 jest na dobrej drodze, aby stać się najbardziej znaczącą technologią internetową, a użytkownicy nie będą nawet musieli wiedzieć, że wchodzą z nią w interakcję. Muszą doświadczyć najlepszego user-experience i odczuć realne korzyści"

Opera co aktualizację zaskakuje kolejnymi nietypowymi integracjami. Lubiana przeglądarka internetowa od jakiegoś czasu pozwala uzyskiwać łatwiejszy dostęp do mediów społecznościowych, Messengera, blokera reklam, darmowego VPN i portfela kryptowalutowego. Teraz twórcy narzędzia wykorzystującego Web3 ogłosili, że dodali do niego obsługę ekosystemów blockchainowych Solana, Polygon, StarkEx, Ronin, Celo, Nervos, IXO i Bitcoin.Od najnowszej aktualizacji użytkownicy przeglądarki Opera mogą wygodnie korzystać z blockchainów, zdecentralizowanych aplikacji dapps i usług w ośmiu różnych środowiskach, o których wspomniałem wyżej. Każda z integracji blockchainowych pozwala na nieco inne możliwości. Przykładowo, mowa m.in. o dostępie do blockchainów PoS i ekosystemów Ethereum Layer-2, co pozwala korzystać z niższych opłat (gas fees) oraz przyspieszonych transakcji. Jest to możliwe dzięki łańcuchowi firmy Polygon, zużywającego zaledwie 0,00079 TWh energii rocznie. To aż o 90 procent mniej niż warstwa Ethereum-1.— powiedział Jorgen Arnesen, EVP Mobile w Opera.Aplikacje Polygon i Polygon są dostępne w projekcie Crypto Browser na Androida i PC, a także Opera na Androida. Solana, StarkWare/Deversifi Layer 2, IXO, Ronin, Nervos, Bitcoin i Celo są dostępne w Operze na Androida i staną się dostępne w projekcie Crypto Browser w nadchodzących miesiącach.Przeglądarkę internetową Opera pobierzesz w najnowszej wersji za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania. Odnośniki do poszczególnych wersji aplikacji znajdziesz poniżej.Źródło: Opera