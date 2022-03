Microsoft właśnie ułatwił wybór domyślnej przeglądarki w Windows 11

Zmiana pojawiła się w nowej zbiorczej aktualizacji.

Każdy, kto miał styczność z Windows 11 wie, że ustawianie w tym systemie aplikacji domyślnych nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Nie brakuje osób, które oskarżyły Microsoft o celowe utrudnienie tego procesu w celu zachęcenia użytkowników do korzystania z jego własnych aplikacji, takich jak Microsoft Edge.Niezależnie od tego, czy działania Microsoftu były celowe, czy też nie, jedno jest pewne – frustracja użytkowników najwyraźniej dała się firmie we znaki. W najnowszej aktualizacji zbiorczej Windows 11 ta sprawiła bowiem, że przynajmniej domyślną przeglądarkę internetową można zmienić już jednym kliknięciem.Wspomniana aktualizacja zbiorcza nosi nazwę KB5011563. Jest to aktualizacja opcjonalna, którą posiadacze komputerów z systemem Windows 11 mogą pobrać i zainstalować od wczoraj.Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, dzięki aktualizacji KB5011563 w menu aplikacji domyślnych w Ustawieniach systemu pojawił się specjalny baner, który pozwala jednym kliknięciem zmienić domyślną przeglądarkę internetową. Wyświetla się on po kliknięciu na wybraną przeglądarkę na liście aplikacji w menu aplikacji domyślnych. Skorzystanie z niego zmienia domyślny program, który będzie otwierał pliki o webowych formatach HTTP:, HTTPS:, .HTM i .HTML.

Nowa opcja szybkiej zmiany domyślnej przeglądarki internetowej w Windows 11. | Źródło: mat. własne

Potrzebne są dalsze zmiany

Windows 11- jak zainstalować?

Nowa opcja wpływa tylko i wyłącznie na formaty webowe. Nie zmienia ona chociażby domyślnego czytnika plików .pdf.W tej chwili zmiana jest tylko częścią aktualizacji opcjonalnej, ale jeśli okaże się że nie pojawiają się związane z jej działaniem żadne błędy, w kwietniu zostanie domyślnie udostępniona wszystkim użytkownikom w ramach aktualizacji bezpieczeństwa. To dobra wiadomość. Jeśli chcesz jednak pobrać aktualizację opcjonalną, wystarczy że otworzysz aplikację Windows Update.Rzecz jasna, tak jak wielu innych użytkowników mam nadzieję że to dopiero początek zmian w zakresie wybierania aplikacji domyślnych w Windows 11. Wciąż bowiem zbyt skomplikowany jest proces wybierania programów domyślnych innych niż przeglądarki internetowe – Microsoft zmusza, by wybierać aplikację domyślną oddzielnie dla każdego formatu obrazów, audio i nie tylko.Obecnie Windows 11 jest stopniowo udostępniany kolejnym użytkownikom Windows 10 w formie bezpłatnej aktualizacji. Bardzo możliwe, że możesz już zaktualizować swój komputer z Windows 10 do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli tak jednak nie jest, na dokonanie aktualizacji pozwoli Ci asystent aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Istotne jest, (a w niektórych przypadkach nawet wymagane przez Microsoft) abyś przed instalacją Windows 11 na komputerze sprawdził, czy ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja PC Health Check . Microsoft ostrzega, by nie przeprowadzać instalacji na niewspieranych konfiguracjach sprzętowych ze względu na potencjalne błędy.Źródło: Microsoft , fot. tyt. Microsoft