Chrome 100 wreszcie zadebiutował. Czy faktycznie zepsuł Internet?

Stało się. Google oficjalnie wydało stabilną wersję Chrome 100. Co takiego do przeglądarki wprowadziła nowa aktualizacja? Czy ta spowodowała problemy w działaniu niektórych stron internetowych? Przekonaj się!Po pierwsze od teraz Google Chrome ma nowe logo, zapowiedziane w lutym bieżącego roku. To zostało zmienione po raz pierwszy od ośmiu lat. Rzecz jasna, logo Chrome zachowało swoje dotychczasowe barwy – niebieską, czerwoną, zieloną i żółtą. Te sprawiają jednak wrażenie żywszych. Poza tym, w nowym logo zmieniono proporcje barw – niebieskie centralne koło powiększono, a zewnętrzną obwódkę zmniejszono. Usunięto też cienie, dzięki czemu logo wygląda nowocześniej.

Google Chrome – nowe logo kontra wcześniejsze. | Źródło: Google

Chrome 100 – najważniejsze zmiany

Może na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale barwy nowego logo nie są jednolite. Zamiast tego stanowią one lekkie gradienty. Wprowadzenie takiej modyfikacji było podyktowane tym, że niektóre odcienie umieszczone obok siebie powodowały nieprzyjemne wibracje kolorów.W Chrome 100 Google przywróciło do przeglądarki funkcję, którą wcześniej, bo w 2018 roku, usunęło. Mowa o funkcji wyciszania kart jednym kliknięciem – kliknięciem w ikonę głośnika karty. Funkcja ta jest jednak ukryta za eksperymentalną flagą. Aby ją włączyć, przejdź do listy flag poprzez wpisanie w pasku adresowym wyrażenia chrome://flags, wyszukaj flagę Tab audio muting UI control (#enable-tab-audio-muting) i zmień jej ustawienie na Enabled, po czym zrestartuj przeglądarkę.Chrome 100 to także kolejne zmiany w ciasteczkach. Jest to bowiem ostatnia wersja przeglądarki Google, która wspiera „niezredukowane” nagłówki zawierające tak zwane user-agent string. User-agent string pozwala stronom internetowym rozpoznawać program kliencki, z którego korzysta użytkownik, między innymi w celu budowania statystyk odwiedzin witryny WWW przez różne przeglądarki i z różnych urządzeń. Wkrótce zamiast nich Chrome będzie wspierał tylko user-agent stringi dostarczające ograniczone informacje tego typu, korzystając z API o nazwie User-Agent Client Hints. Dodatkową zaletą nowego API będzie jego większa kompatybilność z innymi przeglądarkami.Inna ważna nowość w Chrome 100 to API Multi-Screen Window Placement, które ułatwia wygodne rozmieszczenie okien przeglądarki na wielu ekranach. Na Androidzie przeglądarka otrzymała zaś powiadomienie wymagające od użytkownika potwierdzenia, czy na pewno chce zamknąć wszystkie karty na raz.Zapewne zastanawiasz się, czy Chrome 100 faktycznie zepsuł Internet, tak jak ostrzegano? Faktycznie, po aktualizacji przeglądarki niektóre strony nie działają prawidłowo. Na przykład, strona bethesda.net informuje użytkownika o tym, że korzysta z niewspieranej przeglądarki. Na szczęście jednak podobne przypadki są bardzo rzadkie.Rzecz jasna, przeglądarkę Chrome 100 możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Google, fot. tyt. Canva