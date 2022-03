TikTok wreszcie z historią przeglądania? Funkcja jest testowana

Na dodatek plany te zostaną zrealizowane później.

TikTok i problem dostępu do już widzianych filmów

Historia przeglądania na TikToku

#TikTok is testing adding a watch history feature in the app pic.twitter.com/zFLn6uYSUr — Hammod Oh (@hammodoh1) March 26, 2022

You will be able to see your watch history for the last 7 days pic.twitter.com/TtXnjSnb4b — Hammod Oh (@hammodoh1) March 29, 2022

Odczułeś kiedykolwiek chęć powrócenia do filmu, który już kiedyś na TikToku odtworzyłeś? Jeśli tak, to zapewne przekonałeś się, że ponowne odnalezienie tego wideo nie należało do najłatwiejszych zadań. Na szczęście wygląda na to, że wkrótce w platformie pojawi się historia przeglądania. TikTok już taką funkcję testuje.Obecnie aby wrócić na TikToku do wcześniej obejrzanego filmu, czy to aby komuś go pokazać, czy żeby go polubić, należy przejść do sekcji Odkryj, wpisać w wyszukiwarce frazę związaną z tym filmem, kliknąć w opcję Szukaj, otworzyć filtry wyszukiwania, włączyć filtr Obejrzane filmy i kliknąć w baner z napisem Zaakceptuj. Jak widać, trzeba się nieźle namęczyć. Z resztą, w ten sposób odnajdziemy wyłącznie wideo, które obejrzeliśmy w ciągu ostatnich siedmiu dni.W związku z powyższym dobrze wiedzieć, że TikTok testuje w swojej platformie historię wyszukiwania. O testach dowiedział się niejaki Hammond Oh, użytkownik Twittera znany z odkrywania nowych funkcji, nad którymi właściciele serwisów społecznościowych pracują za kulisami.Rzecz jasna, historia przeglądania pozwoli użytkownikom TikToka zobaczyć listę filmów, które obejrzeli. Niestety i w tym przypadku najwyraźniej mowa o materiałach obejrzanych w ciągu ostatnich siedmiu dni. Mimo to funkcja jest mile widziana, gdyż znacznie ułatwi dostęp do już wcześniej widzianych wideo.Co istotne, wygląda na to, że TikTok pozwoli na zmianę ustawień historii przeglądania. Nie wiadomo jednak jeszcze, w jakim stopniu.W tej chwili nie jest jasne, ile osób może testować a aplikacji TikToka historię przeglądania. Nie ma też informacji o tym, czy i kiedy TikTok planuje udostępnić ją wszystkim użytkownikom. Musimy więc po prostu cierpliwie czekać na wieści w tej sprawie.Rzecz jasna, aplikację TikTok możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.