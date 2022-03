Microsoft zrezygnował w Windows 11 z przydatnej funkcji paska zadań

Krok w tył ze strony giganta.

Po premierze Windows 11 Microsoft został skrytykowany za okrojenie w systemie możliwości personalizacji paska zadań i jego funkcji. Firma wzięła sobie jednak krytykę do serca i w testowych wersjach Windows 11 przywróciła chociażby opcję zmiany rozmiaru paska zadań oraz funkcję przeciągnij i upuść. Niestety, wygląda też na to, że pod pewnymi względami Microsoft idzie w drugą stronę.Jak się okazuje, gigant z Redmond niedawno uniemożliwił sortowanie i zmienianie położenia ikon w zasobniku systemowym paska zadań Windows 11. Zmiany tej dokonano z myślą o użytkownikach tabletów, co jest o tyle irytujące, że zdecydowanie więcej osób korzysta z Windows 11 na komputerach osobistych niż tabletach.

Zasobnik systemowy w Windows 11. | Źródło: mat. własne

Nie błąd, a planowana zmiana

Centrum Opinii w Windows 11 – zgłoszenie dotyczące braku możliwości przeciągania ikon z zasobnika systemowego i odpowiedź Microsoftu. | Źródło: mat. własne

„Będziemy nadal monitorować te opinie, ale dzięki aktualizacjom, które wprowadziliśmy z myślą nowego paska zadań zoptymalizowanego pod kątem tabletów w kompilacji 22563, nie wspieramy już przeciągania ikon w zasobniku systemowym oraz między zasobnikiem systemowym a paskiem zadań. Zamiast tego by zarządzać tymi ikonami przejdź do Ustawień, a następnie sekcji Personalizacja -> Pasek Zadań -> Zasobnik systemowy.”

Innymi słowy, od niedawna w kanale Dev Windows 11 niemożliwe jest przeciąganie ikon aplikacji aktywnych w tle w obrębie zasobnika systemowego, a także z zasobnika systemowego na pasek zadań. Ikonami tymi można zarządzać wyłącznie w aplikacji Ustawienia.Początkowo myślano, że brak możliwości zmiany ułożenia ikon z zasobniku systemowym w buildach 22563 i nowszych wydania Dev systemu Windows 11 jest błędem. Dlatego też zgłoszono to w Centrum opinii Microsoftu. Odpowiedź na wpis jednego z użytkowników pokazała jednak, że była to zamierzona zmiana., wyjaśnił Microsoft.Jak wiadomo pojawienie się zmiany w kanale Dev nie gwarantuje, że ta zadebiutuje i w wydaniu stabilnym sytemu. Wygląda jednak na to, że Microsoft nie jest skory do rezygnacji z tej konkretnej zmiany. Kto wie, może firma zmieni zdanie, jeżeli wystarczającą dużo osób podzieli się swoją opinią na temat wprowadzonej modyfikacji w Centrum opinii.Źródło: Windows Latest , fot. tyt. Microsoft