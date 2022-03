WhatsApp pozwoli na wysyłanie plików ważących nawet 2 GB

WhatsApp zniesie limit rozmiaru wysyłanych plików

WhatsApp już wkrótce umożliwi wysyłanie plików multimedialnych ważących nawet 2 GB. Jest to ogromna zmiana biorąc pod uwagę, że aktualnie maksymalny rozmiar wynosi „zaledwie" 100 MB. Nowość zauważona została na razie przez niewielkie grono użytkowników wersji beta komunikatora.Programiści odpowiedzialni za WhatsApp testują ostatnio naprawdę sporo funkcjonalności. Mowa tu chociażby o reakcjach na wiadomości czy usprawnionym systemie wiadomości głosowych. Poza tym wielkimi krokami nadchodzi opcja multi-device zapowiadana od przynajmniej roku. Teraz przyszedł czas na kolejne usprawnienie, które – jestem pewien – spodoba się przynajmniej części konsumentom. O co dokładnie chodzi?Na ten moment WhatsApp oferuje możliwość udostępniania plików multimedialnych, których rozmiar nie przekracza 100 MB. Jeśli kiedykolwiek chcieliście przesłać znajomemu zdjęcie lub film ponad ten limit, to już niedługo będziecie mieli powody do radości. Jak bowiem donosi redakcja portalu WABetaInfo – trwają testy funkcji pozwalającej naTo naprawdę świetna wieść. Nie wiadomo jednak czy deweloperzy zdecydują się na rozszerzenie zasięgu nowości. Na razie dostęp do niej ma wyłącznie niewielka grupa osób w Argentynie korzystająca z. Być może WhatsApp postanowi wycofać się z tej zmiany, przywracając poprzedni limit po zakończeniu testów. Miejmy jednak nadzieję, że tak się nie stanie.Limit wynoszący 2 GB jest dosyć imponujący. Przykładowo Gmail nie pozwala na wysyłanie plików większych niż 25 MB, a Twitter ustawił blokadę na 1 GB. Zmiany testowane przez firmę Meta mogą więc przynieść pozytywny skutek nawet w kwestii poszerzenia bazy aktywnych konsumentów. Na razie jednak należy uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na kolejne informacje w sprawie.Źródło: WABetaInfo