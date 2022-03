Bliss OS 15 Beta. Darmowy Android 12L ze sklepem Play w wersji na PC

Android 12 z usługami Google na PC? To możliwe dzięki projektowi Bliss OS

Sprawdź najnowszą wersję Bliss OS 15 Beta instalując ją na PC lub w trybie Live CD

Oficjalnie Google nie wypuściło jeszcze żadnej wersji Androida specjalnie skrojonej pod komputery. Firma w tym segmencie bardziej stawia na Chrome OS, choć możliwe, że wkrótce pojawi się jakiś przygotowany przez Google tryb dla PC na Androidzie. Pewne przesłanki odnaleziono w. Jednak na razie musimy posiłkować się projektami zewnętrznych twórców, którzy rozwijają komputerowego Androida własnym nakładem.Jednym z takich przedsięwzięć jest darmowy Bliss OS. Już od zeszłego roku mogliśmy zaopatrzyć się w Bliss OS 15 Alpha (bazujący na Androidzie 12), ale dopiero teraz zrobiono na tyle dużo poprawek, że postanowiono udostępnić Bliss OS 15 Beta. Między innymi rozszerzono kompatybilność ze sprzętem stacjonarnym, zintegrowano dodatkowe sterowniki, zaktualizowano jądro do Linuxa 5.10.70 czy ulepszono pewne aspekty interfejsu użytkownika.Co istotne, w Bliss OS nie dostajemy całkiem gołego Androida po prostu pracującego na procesorach z rodziny x86_64, a system z dostosowanym interfejsem do pracy desktopowej (podobnie jak np. w przypadku specjalnych trybów Samsung DeX czy Motorola ReadyFor) oraz od razu preinstalowaną integrację z GMS i Sklepem Google Play.Obraz ISO systemu Bliss OS 15 pobierzecie. Teoretycznie nie jest jeszcze w pełni gotowy z racji statusu beta i zespół Bliss OS poleca używać go w celach testowych, ale oczywiście można wypróbować jak działa i ewentualnie skusić się na regularną pracę mimo bety. Zawsze można go po prostu uruchomić w trybie Live CD czy skorzystać z poprzedniej edycji, która ma już status regularnych wydań (bazuje na nieco starszym Androidzie).Źródło: xda-developers / Foto tytułowe: Bliss OS org