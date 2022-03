Tryb samochodowy Spotify powraca w pięknym stylu

Świetna wiadomość.

Tryb samochodowy ponownie w Spotify

"W Spotify zawsze pracujemy nad tym, aby zapewnić naszym użytkownikom jak najlepsze wrażenia odsłuchowe. Możemy potwierdzić, że niektórzy użytkownicy mogą przetestować nowy tryb samochodowy. Podobnie jak w przypadku każdego z naszych testów, przed szerszym wprowadzeniem zmian zawsze zasięgamy opinii naszych użytkowników"

Z końcem listopada ubiegłego roku ze Spotify wycofano lubiany widok samochodowy. Użytkownicy popularnej aplikacji streamingowej zareagowali oburzenie. Tryb samochodowy w Spotify znacząco ułatwiał kontrolowanie odtwarzaniem muzyki w trakcie jazdy, czyniąc ten proces bezpieczniejszym. Wygląda na to, że firma pożałowała swojej decyzji, a widok samochodowy wraca do aplikacji. Spotify oferowało wcześniej uproszczony widok w aplikacjach mobilnych na Androida i iOS, zwany także "widokiem samochodowym". Cechował się on większymi przyciskami i czytelniejszym tekstem, cenionymi w trakcie podróżowania samochodem. Funkcjonalność usunięto w minionym roku, ale teraz Spotify przywraca ją z odświeżonym wyglądem i nową nazwą. Nowy tryb samochodowy w Spotify testują wybrani subskrybenci korzystający z apki na Androida. Spotify potwierdziło to w swoim komunikacie:- czytamy.Po połączeniu się z samochodem poprzez Bluetooth, aplikacja automatycznie pyta użytkownika, czy chcesz użyć tego trybu. Z chwilą akceptacji, aplikacja przełączy się na uproszczony widok, podobny do poprzedniego widoku samochodu. W przeciwieństwie do starszego UI, nowy tryb samochodowy nie ukrywa widoku menu głównego ani karty wyszukiwania, więc jest zdecydowanie bardziej przydatny.