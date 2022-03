Spotify kończy działalność w Rosji

Nie będzie dostępne nawet w darmowej postaci.

Spotify wycofuje się z Rosji

"Spotify nadal uważa, że niezwykle ważnym jest, aby nasza usługa działała w Rosji, aby dostarczać wiarygodne, niezależne wiadomości i informacje z regionu"

"Niestety, niedawno uchwalone przepisy, które dodatkowo ograniczają dostęp do informacji, eliminują swobodę wypowiedzi i kryminalizują niektóre rodzaje wiadomości, zagrażają bezpieczeństwu pracowników Spotify i możliwości narażenia nawet naszych słuchaczy."

Spotify nie będzie działać nawet w darmowej postaci

Sankcje nakładane na Rosję przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone i inne kraje z całego świata są efektem agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zapoczątkowanej 24 lutego 2022 roku. Z Rosji wycofują się także liczne firmy zachodnie. Jedne robią to w związku z sankcjami, inne dokonują tego chcąc okazać solidarność z Ukrainą, jeszcze inne z obawy przed nowym prawem obowiązującym w Rosji . Do ostatniej grupy zalicza się Spotify, którego przedstawiciele ogłosili zawieszenie działalności usługi w Rosji.Spotify podjęło decyzję o zakończeniu działalności w Rosji z 1 kwietnia 2022 roku. Wcześniej firma zamknęła swoje biura w tym kraju. Przedstawiciele firmy przekazywali wcześniej, że chcieli utrzymać działanie swojej usługi, aby dostarczać krajowi "niezależne wiadomości". Teraz w świetle uchwalonych niedawno w Rosji przepisów, Spotify zostało zmuszone do zmiany planów.Przypominamy, że za rozpowszechanianie "fake newsów", czyli treści niezgodnych z oficjalnymi informacjami rządowymi, od niedawna grozi w Rosji kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat. Państwa zachodu zbanowały wcześniej rządowe media rosyjskie, działające poza granicami tego kraju. Między innymi Russia Today i Sputnikowi zarzucano dezinformowanie w sprawie wojny w Ukrainie, a także w wielu innych kwestiach. Media te zostały zbanowane również m.in. na Facebooku, YouTube i TikToku – przekazuje Spotify w oświadczeniu.Od ataku Rosji na Ukrainę Spotify nie było w stanie sprzedawać swoich subskrypcji premium w tym kraju, z powodu ograniczeń wprowadzonych przez dostawców usług płatniczych Visa i Mastercard w ramach sankcji międzynarodowych.Spotify działało w Rosji od lipca 2020 roku.Źródło: Spotify