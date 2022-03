Astral Light - relaks i wysiłek w jednym (recenzja gry)

Świetnie wykonana gra z łamigłówkami.





Astral Light – gwiezdne zagadki dla relaksu

Cena: 0 zł / Zawiera relamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 7,79 zł-16,99 zł za elementt / Android: 5.0 i nowsze

Różnego rodzaju gry z łamigłówkami to bardzo popularny gatunek. Nic dziwnego - zapewniają niezobowiązującą rozrywkę i przyjemny wysiłek dla szarych komórek. Nie muszą to jednak być banalne tytuły z kanciastą grafiką.Astral Light jest tego najlepszym przykładem. Mamy tu do czynienia z relaksacyjnym tytułem pełnym łamigłówek przestrzennych. Naszym zadaniem jest bowiem obracanie gromadą gwiazd w taki sposób, aby utworzyć zadany kształt.Zadanie nie jest banalne - nie wystarczy przypadkowe obracanie gwiazd, wymagane jest precyzyjne dopasowanie. Co więcej, w ustawieniach możemy wyłączyć wskaźnik zgodności. Rozgrywka w takim układzie robi się naprawdę wymagająca. .Do naszej dyspozycji jest kilkaset poziomów podzielonych na kategorie tematyczne. Gra sporadycznie wyświetla reklamy. Możemy je wyłączyć za niecałe 10 zł. Tyle samo kosztuje odblokowanie wszystkich poziomów (w innym wypadku musimy obejrzeć reklamę lub zdobyć dodatkowe osiągnięcia).Astral Light to w ogólnym rozrachunku świetnie wykonana i oryginalna gra. Zapewnia przyjemną rozrywkę, potrafi równie dać nieco wycisku umysłowego. Rozsądnie wyceniona, starannie wykonana oprawa graficzna. Polecam.