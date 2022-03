Windows 10 KB5011543. Nowe funkcje i mniej BSOD

Nowa aktualizacja opcjonalna.

Windows 10 KB5011543 - zmiany

2022-03 Podgląd aktualizacji skumulowanej dla systemu Windows 10 Version 21H2 w przypadku systemów opartych na architekturze x64 (KB5011543)

Wprawdzie to Windows 11 jest teraz w centrum uwagi Microsoftu, ale firma musi liczyć się z tym, że większość osób nadal korzysta z Windows 10 i nawet nie myśli o przesiadce. Poprzednia wersja systemu operacyjnego opracowanego przez firmę z Redmond naturalnie w dalszym ciągu jest wspierana. Nie otrzymuje ona aż tak spektakularnych poprawek jak Windows 11 , ale nie oznacza to wcale, że od czasu do czasu nie pojawia się bardziej znacząca łatka. Taką właśnie jest aktualizacja KB5011543.Aktualizacja Windows 10 KB5011543 została już udostępniona wszystkim użytkownikom stabilnej wersji OS-u rozwijanego przez Microsoft. Po uruchomieniu Windows Update Waszym oczom powinien ukazać się następujący komunikat o dostępności aktualizacji: