AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Wysoka rozdzielczość przy oszczędności mocy

AMD dzięki FSR 2.0 pozwoli na jeszcze lepszą jakość obrazu 2K czy 4K przy wzroście wydajności

Wraz z mocnym podniesieniem rozdzielczości, karty graficzne mają do wykonania znacznie więcej obliczeń. W końcu w 2160p (UHD 4K) jest cztery razy więcej pikseli niż przy standardowym 1080p (full HD). Oczywiście GPU są coraz mocniejsze, ale efekty też nie stoją w miejscu. Chcielibyśmy mieć coraz bardziej zaawansowane gry przy coraz wyższych rozdzielczościach. Tym bardziej, że monitory i telewizory 4K, stają się coraz popularniejsze. Nvidia pozwala na renderowanie obrazu w niższej rozdzielczości i jego skalowanie bez zauważalnej utraty jakości dzięki technologii DLSS. Za to AMD właśnie zaprezentowało poprawioną własną propozycję w podobnym temacie. Chodzi o AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0.Co ważne AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 jest rozwiązaniem multiplatformowym. Skorzystają z niego zarówno posiadacze PC jak i konsol. Zadebiutuje już w drugim kwartale 2022 roku. W przeciwieństwie do podobnej metody Nvidii, rozwiązanie AMD oferuje skalowanie bez konieczności stosowania uczenia maszynowego, więc jego zastosowanie jest prostsze i może być zaimplementowane na większej liczbie platform. Algorytmy analizują dane z poprzednich klatek animacji, aby poprawić jakość skalowania. AMD nie wykorzystuje przy tym dedykowanych jednostek obliczeniowych (zarówno przy FSR 1.0 jak i FSR 2.0), więc nie zamyka to drogi do implementacji nawet przy korzystaniu ze sprzętu konkurencji.