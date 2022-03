Instagram przywrócił chronologiczny widok postów

Nie jest jednak idealnie.

Instagram ponownie zyskał chronologiczny widok postów

Źródło: Instagram

Instagram ogłosił właśnie dwa nowe sposoby wyboru tego, co zobaczą użytkownicy na swoim feedzie. Będą oni mogli wybrać czy chcą przeglądać posty opublikowane wyłącznie przez konta, które obserwują lub treści wstawione przez wybrane osoby. Jest jednak pewien minus – żadnego z tych widoków nie można ustawić jako domyślny.Kontrowersje, które narosły przez ostatni rok wokół firmy Meta wymusiły pewne zmiany w podejściu do rozwoju poszczególnych aplikacji. Najbardziej „ucierpiał" w tym rozegraniu Instagram – jego szef (Adam Mosseri) był przecież przesłuchiwany przez amerykański Kongres. Jego przedstawiciele jednak nie byli do końca przekonani, co do argumentacji sugerującej dbanie o dobre samopoczucie młodych użytkowników.Wtedy też zapowiedziano, który dawno temu został zamieniony na ten zasilany przez algorytm. W końcu postanowiono coś z tym zrobić, lecz niekoniecznie w perfekcyjny sposób. Okej, ale do rzeczy. Instagram ogłosił implementację dwóch nowych widoków, pomiędzy którymi można przełączać się poprzez kliknięcie ikony platformy znajdującej się w lewym górnym rogu interfejsu.to widok, gdzie pokazywane są posty obserwowanych kont.to z kolei widok, gdzie znajdą się wpisy opublikowane przez wybrane konta pokroju najlepszych przyjaciół czy ulubionych twórców. Do tej sekcji można dodać maksymalnie 50 profili i w każdej chwili wprowadzać na niej zmiany – osoby nie zostaną w żaden sposób powiadomione o dodaniu lub usunięciu konta z listy., dzięki czemu w prosty sposób można szybko sprawdzić ostatnio opublikowane treści. Jest jednak pewien szkopuł. Okazuje się, że Instagram nie pozwala na ustawienie któregokolwiek ze sposobów pokazywania wpisów jako domyślny.Po wejściu do aplikacji Instagram zobaczymy więc treści podsunięte przez algorytm w porządku niekoniecznie chronologicznym.Instagram za wszelką cenę nie chce bowiem stracić zaangażowania użytkowników i potencjału reklamowego.Jeśli jeszcze nie widzicie u siebie wyżej opisanych nowości, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Publiczna implementacja widoków może zająć kilka tygodni.