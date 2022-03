HBO Max z funkcją odtwarzania losowych odcinków seriali

Nowość, która spodoba się użytkownikom.

HBO Max pozwoli na losowanie odcinków seriali

Źródło: wł.

Spis produkcji:





A World of Calm

Adventure Time

Apple & Onion

Craig of the Creek

Curb Your Enthusiasm

Flight of the Conchords

Friends

Looney Tunes

Regular Show

Rick & Morty

Robot Chicken

South Park

Teen Titans Go!

The Amazing World of Gumball

The Big Bang Theory

The Mentalist

The Middle

The Shop: Uninterrupted

Total Dramarama

Two and a Half Men

We Bare Bears

Young Sheldon

HBO Max wzbogaciło się właśnie o opcję pozwalającą na odtworzenie losowego odcinka poszczególnych seriali. Co ciekawe – na razie zdecydowano się o implementację nowości do zaledwie kilkudziesięciu pozycji znajdujących się w bibliotece platformy. Oczywiście pełną ich listę znajdziecie poniżej.Zaledwie kilka tygodni minęło od startu usługi HBO Max w naszym kraju. Wzbudziła ona mieszane odczucia wśród społeczności fanów streamingowej rozrywki. Nie doczekaliśmy się bowiem na start wyczekiwanych produkcji i polski oddział platformy sam nie wie dlaczego tak jest. Poza tym niedługo po debiucie byliśmy świadkami ogromnej czystki – zniknęło wtedy ponad 50 tytułów . Sama aplikacja została gruntownie odświeżona i działa zauważalnie lepiej, lecz zdarzają się błędy ze spadkami jakości.Teraz mamy do czynienia z dosyć cichym startem nowej funkcji na desktopowej wersji platformy. Mowa rzecz jasna o. Pozwala on jednak wyłącznie na tasowanie odcinków wybranych seriali – nie mamy więc do czynienia z funkcją rodem z Netflixa, gdzie możemy dosłownie odtworzyć coś losowe. Sama opcja wydaje się jednak dosyć ciekawa.Została ona zaimplementowana do części seriali w HBO Max (nie wszystkie z nich są dostępne w Polsce). Jeśli więc następnym razem będziecie mieli problem z wybraniem ciekawego odcinka „Przyjaciół” lub „South Parku”, to algorytm zrobi to za Was. Taka funkcja świetnie sprawdzi się w tego typu produkcjach i jestem pewien, że nie jedna osoba z nich skorzysta.Poniżej znajdziecie pełną listę tytułów, które wspierają narzędzie „Shuffle”. Trudno na razie stwierdzić czy HBO Max będzie ją regularnie rozszerzać – miejmy nadzieję, że tak!W komentarzach możecie dać znać, które z powyższych seriali planujecie obejrzeć!Źródło: The Verge , wł.