Asahi Linux Alpha na Apple M1. Pingwin natywnie na komputerach Mac z ARM

Od początku, kiedy Apple wprowadziło swoje komputery z własnymi procesorami typu ARM, mimo niewątpliwych korzyści pod kątem wydajności i zużycia energii, kompatybilność z oprogramowaniem spadła. Oczywiście wiele aplikacji przeportowano na ARM, działa emulacja, Windowsa da się włączyć w maszynie wirtualnej, ale wykluczenie z x86_64 i tak wciąż stwarza problemy z kompatybilnością dla ludzi, którzy chcą używać pewnych specyficznych rozwiązań.Jeśli chcecie postawić na sprzęcie Apple z chipami ARM natywnego Linuxa, to programiści z projektu Asahi, właśnie to umożliwili. System teoretycznie działał już od pewnego czasu, ale dopiero teraz otrzymaliśmy go w ramach pierwszej publicznej wersji alfa. Oprogramowanie jest mocno niedopracowane pod kątem kompatybilności z wieloma kwestiami, ale w ogólnym rozrachunku, pozwala na w miarę normalną podstawową pracę z komputerem. I to nawet obok macOS dzięki wsparciu dla dual-boot.

Pierwsza publiczna alfa Linuxa Asahi na komputery z Apple M1 już dostępna / Foto: Apple - Asahi Linux - własne

Linux na Apple ARM teoretycznie działa, ale do pełnej sprawności trzeba jeszcze poczekać

Mogą go wypróbować posiadacze komputerów Apple z procesorami M1, M1 Pro czy M1 Max i z co najmniej 53 GB wolnego miejsca na nośniku danych. Wymagane jest też połączenie internetowe i macOS w wersji przynajmniej 12.3. Niestety Mac Studio nie jest obsługiwany. Asahi Linux bazuje na systemie Arch Linux i pozwala korzystać ze środowiska graficznego Plasma.Deweloperzy zaznaczają, że Asahi Linux w obecnej formie jest przeznaczony raczej do zaawansowanych użytkowników czy wręcz programistów, którzy mogliby pomóc przy zgłaszaniu błędów. Działają takie podstawowe funkcje jak chociażby WiFi, Ethernet, USB, pamięci, klawiatury, touchpady czy przełączanie częstotliwości procesora. Niestety wciąż brak akceleracji GPU czy kodeków wideo (ale już sam procesor radzi sobie dobrze w trybie renderowania softwareowego), działania Bluetooth, DisplayPort, Thunderbolt, kamer czy trybu uśpienia i gniazda słuchawkowego dla części modeli (współpracuje tylko z podstawowym M1). W najbliższym czasie powinny zacząć działać głośniki czy przyciski sterujące jasnością ekranu.Biorąc pod uwagę wszystkie te informacje, teoretycznie można spróbować pracy systemu, ale nie oczekujmy cudów. Jednak to dobry krok w kierunku obsługi Linuxa na układach Apple M1. Co więcej zespół pracujący nad Asahi twierdzi, że planuje współpracę z innymi programistami w celu przeportowania istniejących dystrybucji Linuksa na komputery z Apple ARM. Po więcej szczegółów i opis instalacji możecie zajrzeć do ostatniego wpisu z bloguŹródło i foto: Asahi Linux / własne