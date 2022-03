FREE NOW uruchamia w Polsce przejazdy tylko dla kobiet

Czy będzie na nie popyt?

Źródło: FREE NOWPrzejazdy dla kobiet z kobietami za kierownicą będzie można zamawiać z gwarantowaną z góry ceną. Jak informuje FREE NOW, novum działa w fazie testowej, w związku z czym czas oczekiwania na przejazd może być wydłużony. Kobiety jeżdżące w ramach aplikacji Uber Bolt lub FREE NOW to wciąż rzadkość.Źródło: FREE NOW