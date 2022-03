Zoom z nową funkcją. Teraz skorzystasz ze zwierzęcych awatarów 3D

Pozwolą rozweselić uczestników spotkania.

Zoom – zwierzęce awatary 3D

Jesteś zmęczony wideokonferencjami, w których musisz brać udział od początku pandemii? Zoom uważa, że może tchnąć w nie trochę życia. Platforma wprowadziła bowiem awatary 3D, które zastąpią Twoją twarz rejestrowaną przez internetową kamerę głową wybranego animowanego zwierzęcia.Awatary 3D na Zoomie można w zasadzie porównać do Animoji od Apple. W ramach tej funkcji animowana głowa zwierzęcia naśladuje bowiem Twoją mimikę. W tej chwili Zoom pozwala Ci zamienić się w różne warianty kotów, psów, krów, lisów, królików, pand, niedźwiedzi i szopów. Jak widać, wybór jest spory, a w przyszłości ma się jeszcze powiększyć.Jeśli obawiasz się o to, czy nowa funkcja Zooma wykorzystuje technologię rozpoznawania twarzy, to niepotrzebnie. Nie wykorzystuje jej. Oprogramowanie szuka twarzy, na którą może nałożyć awatar, ale nie Twojej konkretnej.