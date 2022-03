Pobieranie z YouTube. Istnienie Youtube-dl zagrożone

Złe wieści dla wielu internautów.

Istnienie youtube-dl poważnie zagrożone

RIAA ewidentnie nie ma zamiaru się poddawać

Mniej więcej w połowie marca przekazywaliśmy Wam, że projekt YouTube Vanced zostaje zamknięty, a pewnego rodzaju alternatywą dla popularnej apki może być chociażby NewPipe . Ten szokujący zdaniem wielu komunikat był efektem działań RIAA, amerykańskiego zrzeszenia amerykańskich wydawców muzyki, ale też Google, któremu YouTube Vanced odbierało potencjalnych nabywców usługi YouTube Premium . Teraz podobny los może podzielić narzędzie YouTube-dl. YouTube-dl to prawdopodobnie najpopularniejsze narzędzie do wygodnego pobierania filmów z serwisu YouTube, ale także innych serwisów internetowych. Nie wymaga instalacji na dysku twardym i jest uruchamiane z poziomu wiersza poleceń. Z nakładką graficzną YDL-UI staje się znacznie przyjemniejsze w obsłudze. Niestety, zęby na twórców projektu ostrzy sobie RIAA.Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Nagraniowego (RIAA) wznowiło dążenie do zablokowania popularnego narzędzia do pobierania wideo youtube-dl. Po nieudanej próbie ściągnięcia narzędzia z GitHub w 2020 roku, teraz kieruje swoje żądania do niemieckiej firmy Uberspace, która hostuje stronę główną projektu.Electronic Frontier Foundation, organizacja pozarządowa walcząca o wolności obywatelskie w elektronicznym świecie, zauważa, że youtube-dl nie obchodzi żadnego systemu ochrony, a głównym celem jej istnienia nie jest naruszanie praw autorskich. RIAA wyraża odrębne zdanie. Podnosi jeszcze bardziej wątpliwe argumenty niż w 2020 roku, ponieważ strona projektu nie służy do żadnego innego celu niż... linkowanie do GitHub.Niestety, RIAA ma zapewne znacznie więcej środków na dobrych prawników, co może skłonić Uberspace do pójścia na pewne ustępstwa. Uberspace jest wspierane przez niemiecką organizację German Society for Civil Rights (GFF), która obiecała pokryć ewentualne koszty sądowe i stworzyła pismo, w którym tłumaczy, że youtube-dl nie łamie DRM, więc Uberspace nie można zmusić do wyłączenia witryny.YouTube-dl tymczasem działa, choć los narzędzia z każdym rokiem jest coraz mniej pewny. Skoro upadło YouTube Vanced, to...Źródło: EFF