Dwie podstawowe aplikacje Google sekretnie szpiegują użytkowników

Wiadomości i dialer Google szpiegują użytkowników

Google ukrywa swoje praktyki

Nie od dziś wiadomo, że producenci elektroniki i oprogramowania lubią pozyskiwać jak największą liczbę informacji o użytkownikach swoich produktów. Informacja jest cennym towarem, który można nie tylko wykorzystać do celów sprzedażowych lub udoskonalania urządzeń, ale także sprzedać. W pracy badawczej przygotowanej przez Trinity College w Dublinie dowodzi się, że Google czerpie pełnymi garściami dane konsumentów z dwóch najmniej chyba spodziewanych aplikacji.W nowym artykule naukowym profesor informatyki w Trinity College Dublin, Douglas Leith, ujawnił, że zarówno Wiadomości Google Messages, jak i Dialer Google wysyłają dane o komunikacji użytkownika do usługi rejestratora Google Play Services Clearcut oraz do usługi Google Firebase Analytics. Firma nie komunikuje tego w należyty sposób. Jakie dane są pozyskiwane?Podczas gdy dane wysyłane przez Wiadomości zawierają hash tekstu wiadomości, który umożliwia powiązanie nadawcy i odbiorcy w wiadomości tekstowej, dane wysyłane przez pozwalający wykonywać połączenia Dialer Google obejmują czas i czas trwania połączeń telefonicznych oraz nawet numery telefonów. W użyciu jest obecnie ok. 3 miliardów smartfonów z Androidem, z których cała masa korzysta właśnie z tych dwóch domyślnych apek na system Google.W ramach swoich badań Leith poprosił ekipę Google Takeout o dane swojego konta Google powiązane z obydwoma narzędziami. Google przesłał jedynie część pozyskanych danych - dane telemetryczne, których gromadzenie zaobserwował Leith nie zostały uwzględnione. To dość kontrowersyjne z punktu widzenia RODO, CCPA i innych przepisów dotyczących ochrony danych.We wstępnie instalowanych wersjach obu aplikacji brakuje dołączanych polityk prywatności, które wyjaśniałyby konsumentom, jakie dane są gromadzone. Chociaż Google wymaga polityki prywatności w aplikacjach innych firm, własne aplikacje producenta najwyraźniej nie muszą spełniać tego samego wymagania.Google w wyniku rozmów z Leithem zapowiedziało wprowadzenie przełącznika w aplikacji Wiadomości, mającego umożliwić użytkownikom rezygnację z gromadzenia danych. Nie obejmie ona danych, które Google uważa za "niezbędne".Źródło: scss.tcd.ie