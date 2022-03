PS5 i PS4 z nową aktualizacją. Lista nowości jest długa

Update jest już dostępny do pobrania.

Nowa aktualizacja oprogramowania PS5 i PS4

Sony poinformowało o wdrożeniu nowej aktualizacji oprogramowania systemowego dla konsol PlayStation 5 i PlayStation 5. Użytkownicy otrzymają chociażby możliwość tworzenia i dołączania do otwartych i zamkniętych Imprez, a posiadacze urządzenia nowej generacji ujrzą liczne ulepszenia interfejsu. Na co dokładnie muszą przygotować się konsumenci?Pewien czas temu dowiedzieliśmy się, że japoński koncern pracuje nad sporych rozmiarów aktualizacją do swoich gamingowych urządzeń. Społeczność była zadowolona z tej informacji – ostatnie miesiące nie były bowiem zbyt obfite w patche wprowadzające jakąkolwiek zawartość. Po długim okresie testów w końcu doczekaliśmy się debiutu nowych funkcji. Jest ich naprawdę sporo!Choć dotyczą one głównie konsoli PlayStation 5, to posiadacze poprzednika także raczej nie będą mieli na co narzekać. Doczekają się oni chociażby. Dodatkowo pojawi się. To dosyć wyczekiwane usprawnienia, które z pewnością przypadną niektórym użytkownikom do gustu.Warto wspomnieć również o ulepszeniach interfejsu użytkownika na PlayStation 5. Od terazi zachować wybrane produkcje na ekranie głównym przy pomocy funkcji „Keep in Home”., gdzie ich projekt graficzny został zupełnie odmieniony. Pojawiła się także możliwość stosowania ustawień wstępnych w grach czy udostępnianie ekranu znajomymNie należy zapominać także o nowych funkcjach ustawień dostępu. Mowa tu przede wszystkim o, co okaże się zapewne opcją zbawienną dla osób cierpiących na jednostronny ubytek słuchu. Czytnik ekranu obsłuży ponadto teraz język polski – musieliśmy na to nieco poczekać.Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii mogą teraz korzystać również z. Wykorzystają oni głos do m.in. wyszukiwania i uruchamiania gier, także sterowania interfejsem odtwarzania multimediów. Nie wiadomo, kiedy Sony zdecyduje się na rozszerzenie funkcji na inne kraje.Liczne usprawnienia zadebiutowały ponadto w PS App . Teraz użytkownicy mogą tworzyć i dołączać do otwartych i zamkniętych imprez za pośrednictwem mobilnej aplikacji. Zaktualizowany został tam również interfejs bazy gier w celu ułatwienia dostępu do funkcji znajomych i wiadomości. Jeśli zaś chodzi o usługę PS Remote Play , to tutaj pojawił się „tryb ciemny” oraz nowe języki czytnika ekranu.Przy okazji japoński koncern zapowiedział, że w przeciągu kilku najbliższych miesięcy konsola. Jeśli więc posiadacie telewizory lub monitory zgodne ze standardem HDMI 2.1, to opcja ta dynamicznie synchronizuje częstotliwość wyświetlacza z wyjściem graficznym konsoli. Ma to zwiększyć wydajność wizualną gier poprzez niemalże eliminację artefaktów graficznych pokroju płynności wyświetlania klatek czy „rozrywania” ekranu. Grafika prezentować ma się bardziej wyraziście, a opóźnienie sygnału wejściowego będzie mniejsze.Więcej szczegółów na temat tej nowości poznamy bliżej jej premiery. Wszystkie inne funkcje opisane powyżej są już jednak dostępne i dostęp do nich można uzyskać poprzez aktualizację oprogramowania PlayStation 4 oraz PlayStation 5.Źródło i foto: Sony