Zdjęcia Google z licznymi nowościami, które ułatwią organizację plików

Nadchodzą przydatne funkcje.

Nowości nadchodzą do Zdjęć Google

Źródło: Google

Źródło: Google

Źródło: Google

Źródło: Google

Zdjęcia Google w przeciągu kilku najbliższych tygodni wzbogacą się o funkcje mające na celu ułatwienie procesu sortowania albumów, importowania zdjęć i filmów zapisanych w innych miejscach, przeglądania udostępnionych treści czy wyszukiwania zrzutów ekranu. Na co dokładnie muszą przygotować się użytkownicy?Nie da się ukryć, że Zdjęcia Google to jedna z najczęściej aktualizowanych usług od koncernu. Zaledwie tydzień temu dowiedzieliśmy się przecież o funkcji usprawniającej kopiowanie tekstu ze zdjęć. Jak się okazuje – już niedługo aplikacja wzbogaci się o kolejne opcje, które docelowo poprawią komfort zarządzania zapisanymi plikami. Fani organizacji powinni być więc zadowoleni.Aplikacja w wersji na Androida zyska. Zdjęcia oraz albumy wyświetlane będą w formie siatki (lub listy), którą można w sprawny sposób filtrować według typu (albumy, albumy udostępnione, ulubione, foldery na urządzeniu). Następnie pojawi się opcja ich sortowania. Całość prezentuje się naprawdę intuicyjnie.Obok opcji archiwum pojawi się sekcja „importuj zdjęcia” – pozwoli ona na skopiowanie zdjęć z innych usług, digitalizację grafik lub przeniesienie plików bezpośrednio z galerii.Postarano się także o implementację. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie znaleźć i przeglądać wysłane zdjęcia i filmy, a także nimi zarządzać. Nowy wygląd interfejsu powinien zostać wprowadzony do wersji na Androida jeszcze w tym tygodniu. Użytkownicy korzystający ze Zdjęć Google na iOS poczekają jednak nieco dłużej.Na stronie głównej zostanie wkrótce dodany, które nie posiadają jeszcze swojej kopii zapasowej. Opcja ta ma przypomnieć użytkownikom o zapisanych screenach i regularnie przypominać im o ich istnieniu. Pozwoli to zachować porządek w galerii i oddzielić zrzuty ekranu od tradycyjnych zdjęć.Podczas przeglądania zrzutu ekranu pojawią się ponadto, kadrowania, wyszukiwania w Google Lens itd. O tej nowości informowaliśmy Was już w odrębnym wpisie , dlatego zachęcamy do lektury!Wszystkie powyżej opisane funkcje powinny trafić do Zdjęć Google w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Warto więc regularnie sprawdzać dostępność stosownej aktualizacji i uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło i foto: Google