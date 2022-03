Aplikacja na Androida przesyłała dane na rosyjskie serwery. Pobrano ją 100 tys. razy

Program kradł hasła i przesyłał je na rosyjski serwer.

Spyware odnaleziony w popularnej aplikacji na Androida

Źródło: Pradeo

Google usunęło ze Sklepu Play aplikację, która zbierała dane uwierzytelniające do Facebooka. Została ona pobrana ponad 100 000 razy i nie wiadomo ile osób dało się oszukać. Uwagę na problem zwróciła francuska firma Pradeo, zajmująca się cyberbezpieczeństwem.Sklep Play regularnie wzbogaca się o nowe sposoby filtrowania tego, co trafia do jego biblioteki. Mimo to czasami mamy do czynienia z ominięciem systemów bezpieczeństwa przez niektórych deweloperów. Wtedy też oszuści zbierają informacyjne żniwo poprzez implementację wirusów i kradzież danych niewinnych użytkowników. Co przydarzyło się tym razem?Badacze z firmy Pradeo poinformowali, że aplikacja na Androida o nazwiezawierała trojana określanego jako. Nakłaniał on bowiem konsumentów do wpisania swoich danych uwierzytelniających z Facebooka na specjalnej stronie internetowej. NastępnieJeśli ktoś się nabrał, to twórcy programu uzyskiwali. Mowa tu także o danych karty kredytowej, wszystkich konwersacji itd. Sprawa jest bowiem niezwykle poważna i nawet jeśli większość osób wyczuje scam na kilometr, to warto pamiętać, że nie każdy jest taki obeznany w internetowym świecie.Zwłaszcza że aplikacja naśladuje zachowanie popularnych, legalnych programów do edycji zdjęć. Różnica tkwi w niewielkim elemencie kodu, który jakimś cudem prześlizgnął się przez zabezpieczenia Sklepu Play. Sama usługa była z kolei reklamowana jako „narzędzie pozwalające ludziom zamieniać oszałamiające zdjęcia z prawdziwych aparatów w obrazy i kreskówki przy użyciu zaawansowanej sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego”.Oczywiście na karcie aplikacji w Sklepie Play widniały praktycznie. Użytkownicy nagminnie zgłaszali niezgodność z regulaminem platformy i ostrzegali inne osoby. Mimo to narzędzie zostało pobrane ponad 100 tys. razy, co jest dosyć przerażającym wynikiem. Google zajęło się już sprawą i usunęło program po niecałej dobie od ukazania się badania firmy Pradeo.Część konsumentów tak czy siak ucierpiało.Źródło: ZDNet Pradeo / Foto. pixabay.com (@Elchinator)