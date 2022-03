Specjalny interfejs desktopowy w Androidzie 13 Developers Preview 2

Pasek ustawień i powiadomień w Androidzie 13 Developers Preview 2 podobny do rozwiązań z PC

Jeśli chcemy skorzystać z czegoś na kształt Androida, ale przyjaznego pod kątem pracy na komputerze, to możemy sięgnąć po system Google Chrome OS. Ewentualnie po podłączeniu do peryferii skorzystać z trybu desktopowego w smartfonach z Androidem, których producenci przewidzieli taką opcję (np. Samsung DeX czy Motorola ReadyFor). Istnieją też specjalne projekty społeczności i firm umożliwiające instalację Androida na procesorach z rodziny x86_64. Wtedy też jego interfejs jest nieco przeprojektowany pod obsługę myszką i klawiaturą (chociażby w niestety niewspieranym już darmowym Remix OS). Zwykły Android na laptopach czasem występuje w tanich chińskich produktach, ale ogólnie nie jest to kierunek rozwoju, w który teoretycznie celowałoby Google. Choć może niekoniecznie.A przynajmniej tak wydaje się dzięki odkryciu Mishaala Rahmana, który przeglądając Androida 13 Developers Preview 2, natknął się na niestandardowy interfejs użytkownika. Podobno pojawia się tylko, jeśli system jest zainstalowany na komputerze (Ragmana wymusił jego aktywację na Google Pixelu). Po aspekcie wizualnym można przypuszczać, że to rozwinięcie trybu zoptymalizowanego specjalnie dla tabletów, które pojawiło się w Androidzie 12L. W obu przypadkach przy dolnej krawędzi ekranu znajduje się pasek zadań z ikonami aktualnie odpalonych aplikacji i skrótami przypiętych pozycji. To pozwala na szybkie przełączanie się i wygodniejszą pracę z wieloma programami.