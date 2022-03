Nintendo Switch po 5 latach pozwala organizować gry w foldery

Funkcja, na którą czekali wszyscy posiadacze „pstryczka”.

Nintendo Switch z nową aktualizacją

Źródło: Kotaku

Nintendo Switch wzbogacił się o aktualizację oznaczoną numerem 14.0. Dodaje ona przede wszystkim funkcję pozwalającą na łączenie gier w grupy, co z pewnością spodoba się wszystkim fanom organizacji. Dodatkowo postarano się o dodanie kilku poprawek do audio Bluetooth. Na co dokładnie mogą liczyć użytkownicy?Nintendo jest znane ze swojego przestarzałego podejścia do rozwiązań powiązanych z oprogramowaniem. Od premiery Switcha minęło przecież ponad pięć lat, a dopiero niedawno doczekaliśmy się możliwości połączenia bezprzewodowych słuchawek (przygotowaliśmy specjalny poradnik prezentujący tę opcję). Teraz japoński koncern zdecydował się na wprowadzenie kolejnej funkcji, która powinna już być dostępna dawno temu.Mowa oczywiście o folderach, które przez Nintendo nazywane są grupami. Nowość została dodana wraz z. Jak już wspomniałem wyżej, gigant niekoniecznie potrafi w firmware. Na Switchu wciąż nie można umieszczać czegokolwiek na ekranie głównym – w celu skorzystania z grup trzeba przewinąć listę gier do końca w prawo i otworzyć sekcję zawierającą wszystkie aplikacje.Wtedy klikamy przycisk L na konsoli, co pozwoli na. Pozostaje wybranie konkretnych pozycji z biblioteki i nadanie nazwy zbiorowi. Nintendo postarało się nawet o przygotowanie specjalnego poradnika – nikt więc nie powinien mieć problemów z korzystaniem z nowości. Trochę jednak boli fakt, że. Nie jest to intuicyjne rozwiązanie i niekoniecznie tak wyobrażali to sobie gracze.Jeśli jednak ktoś zawiera mnóstwo produkcji, to taka możliwość organizacji ich w foldery może bez wątpienia okazać się przydatna. To jednak nie koniec zmian w aktualizacji 14.0.Można teraz regulować głośność słuchawek lub głośników bezpośrednio z przycisków dostępnych na urządzeniu Bluetooth. Do tej pory nie było to możliwe i trzeba było posiłkować się klawiszami na konsoli.Switch wyświetli też głośność dźwięku zgodnie z tym, co wybraliśmy na słuchawkach lub głośniku. Zwiększono ponadto maksymalną głośność dla niektórych sprzętów. Brzmi nieźle! Jeśli posiadacie konsolę, to update 14.0 jest już dostępny do pobrania.Źródło: Kotaku , Nintendo