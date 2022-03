WhatsApp ułatwi zmianę języka aplikacji. To wyczekiwana funkcja

Do tej pory nie było to takie proste.

WhatsApp zyska niedługo ważną funkcję

WhatsApp już wkrótce wzbogaci się o możliwość ręcznej zmiany języka aplikacji. Do tej pory dopasowywała się ona do języka systemowego, co nie zawsze szło w parze w tym, czego chcieli użytkownicy. Nowość powinna pojawić się bliżej premiery Androida 13.Na ten moment WhatsApp dostępny jest w około 60 językach. Każdego miesiąca z komunikatora korzysta około dwóch miliardów ludzi na całym świecie i wydawać by się mogło, że aplikacja jest świetnie przygotowana na to, że ktoś chciałby korzystać z usługi w innym języku niż ojczysty. Niestety nie, lecz już niedługo ulegnie to zmianie.Redakcja portalu WABetaInfo poinformowała, iż w najnowszej wersji beta WhatsApp na Androida dostrzeżono sekcję „Język aplikacji”. Po kliknięciu w tę zakładkę można wybrać, a interfejs programu automatycznie ulegnie zmianie. Jest to świetne rozwiązanie dla wielu osób, które np. uczą się konkretnego języka.Co ciekawe, funkcja ta była już obecna na kilku wybranych rynkach – np. w Indiach. Wkrótce jednak trafi do wszystkich użytkowników na całym świecie. Pojawi się więc mniej więcej w tym samym momencie, co Android 13 . Warto wspomnieć, że jedną z głównych funkcji tej wersji systemu od Google będą ustawienia językowe dla poszczególnych aplikacji.Firma Meta chce więc najwidoczniej wprowadzić tę opcję nieco szybciej. Na jej obecność jeszcze jednak nieco poczekamy – dostęp do niej ma obecnie wąskie grono konsumentów. Należy więc uzbroić się w cierpliwość i regularnie sprawdzać możliwość aktualizacji.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp