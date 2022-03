Nowa aplikacja Biedronki. Na coś takiego czekałem

Nareszcie.

Nowa aplikacja Biedronki

Aplikacja Twoja Biedronka nie cieszy się zbyt dużym uznaniem wśród Polaków. Doskonale obrazuje to średnia ocena 1,7/5 w sklepie Google Play, będąca wypadową archaicznego interfejsu i mocno ograniczonych funkcji narzędzia, które powinno przecież uprzyjemniać zakupy. Przedstawiciele popularnej sieci sklepów zapowiedzieli właśnie nową odsłonę apki.Biedronka szykuje nową, stworzoną od podstaw aplikację na smartfony z systemami operacyjnymi Android i iOS. Prace nad narzędziem zostały już ukończone, jednakże debiut opóźnia się ponoć przez... agresję Rosji w Ukrainie. Premiery apki mamy doczekać się jeszcze w tym półroczu, o czym przekonuje Luis Araujo, dyrektor generalny Biedronki.Jakie zmiany wprowadzi nowa aplikacja Biedronki? Przede wszystkim wreszcie zostanie zintegrowana z nią karta Moja Biedronka oraz specjalne kody, obniżające ceny wybranych produktów. Da łatwy dostęp do informacji o promocjach, szybszy kontakt z centrum obsługi klienta oraz pozwoli dzielić się opiniami na temat zakupów z przedstawicielami sieci.Oby nowa aplikacja Biedronki w jak najmniejszym stopniu przypominała dotychczasową. | Źródło: Google PlayCo ważne, nowa apka pomoże znaleźć produkty w poszczególnych sklepach. Użytkownicy będą mogli sprawdzić dostępność towaru w danym sklepie - placówki różnią się od siebie powierzchnią, a co za tym idzie również asortymentem.- tłumaczy Luis Araujo.Ana Luisa Virginia, dyrektor finansowa Grupy Jeronimo Martins, zapewnia, że firma ma kilka asów w rękawie i nie chce na razie zdradzać wszystkich opcji oferowanych przez aplikację. Te mają stanowić niespodziankę.Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość, czekać i liczyć na to, że jeden z popularniejszych sklepów w Polsce w końcu otrzyma odpowiednio dopracowaną apkę.Źródło: Wiadomoscihandlowe.pl , zdj. tyt. mat. własny