Rosja ma alternatywę dla Google Pay i Apple Pay. To Gazprom Pay

Gazprom Pay to odpowiedź Rosji na Google Pay i Apple Pay

W ramach sankcji nakładanych na Rosję przez państwa zachodnie, w związku z napaścią tego kraju na Ukrainę, w Federacji Rosyjskiej przestały działać usługi Google Pay i Apple Pay . Putinowski rząd robi co może, aby ratować gospodarkę, kurs rubla i trzymać w ryzach nastroje społeczne. Odpowiedzią na brak usług Apple i Google jest premiera nowego systemu płatności Gazprom Pay.Gazprombank kontrolowany przez państwowe przedsiębiorstwo energetyczne Gazprom już 22 marca uruchamia usługę płatności Gazprom Pay. Mają działać z dowolną kartą bankową do opłacania zakupów online za pomocą specjalnego portfela. Podmiot kusi konsumentów cashbackiem w wysokości do 5%.Na nieszczęście Rosjan Gazprom Pay przynajmniej początkowo trudno traktować jako alternatywę dla Google Pay i Apple Pay, dzięki którym można przecież płacić zbliżeniowo w sklepach przy pomocy smartfonu. Co więcej, do tej pory nie wiadomo gdzie będzie dało się korzystać z nowego systemu płatności. Wiemy natomiast, że lista będzie się sukcesywnie wydłużać.Wygląda na to, że system Gazprom Pay umożliwi płatności wyłącznie w bliżej nieokreślonych rosyjskich sklepach. Trudno uznać to za wielki sukces, zważywszy na fakt, że realnym problemem jest obecnie dla Rosjan brak możliwości opłacania zamówień z zagranicy. Nie wydaje się, aby którekolwiek sklepy spoza Federacji Rosyjskiej miały honorować Gazprom Pay.Źródło: Gazprombank