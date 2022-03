Windows 11 za kilka dni zdenerwuje część użytkowników znakiem wodnym

Da się go usunąć.

Znak wodny w Windows 11 przypomina o wymaganiach systemu

Jeżeli zainstalowaliście system Windows 11 w wersji preview na komputerze, który nie spełnia jego minimalnych wymagań lub czytaliście nasz poradnik, wiecie już zapewne, że Microsoft przygotował coś, aby uprzykrzyć życie niektórym użytkownikom OS-u. Mowa o irytującym znaku wodnym. Ten trafił teraz do wydania release preview, a na dniach zagości w stabilnym wariancie Windows 11. Na szczęście wciąż da się go łatwo usunąć.W nowej aktualizacji systemu Windows 11 na tapecie pulpitu oraz w sekcji Ustawienia niektórych pecetów pojawił się znak wodny. To ostrzeżenie o tym, że dane urządzenie nie spełnia minimalnych wymagań oprogramowania Microsoftu. To jedno z "ulepszeń", którymi gigant z Redmond pochwalił się w ostatnim czasie.Jeśli system Windows 11 działa na nieobsługiwanym sprzęcie, znak wodny na pulpicie będzie prezentował komunikat "Nie spełniono wymagań systemowych. Przejdź do Ustawień, aby dowiedzieć się więcej". Jest podobny, ale nieco mniej widoczny od półprzezroczystego znaku wodnego, który pojawia się w nieaktywowanym systemie Windows 11.