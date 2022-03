macOS 12.3 psuje komputery Apple

Nie instaluj aktualizacji.

Kolejne niepokojące informacje docierają do nas w kwestii produktów Apple. Dziś około południa przytaczaliśmy słowa krytyki związane z nowymi tabletami iPad Air 2022 , których jakość pozostawia sporo do życzenia. Tym razem zmuszeni jesteśmy nagłośnić problem dotyczący oprogramowania macOS 12.3, z jakim zmagają się użytkownicy laptopów MacBook Pro.W sieci pojawiają się coraz liczniejsze głosy mówiące o tym, że najnowsza aktualizacja macOS 12.3 czyni niektóre komputery Mac bezużytecznymi. Sprawa jest o tyle istotna, że po pechowej instalacji w niektórych urządzeniach należało wymienić płyty logiczne. Słowa krytyki pod adresem Apple słychać na forum Apple oraz Reddicie.Dobre wieści polegają na tym, że usterki nie dotykają wszystkich komputerów Mac, choć jest to pocieszenie marne. Problemy zgłaszają w Internecie konsumenci korzystający na co dzień z nowych modeli MacBook Pro w wariantach z ekranami o przekątnej 14 i 16 cali.

Apple wstrzymuje się od komunikatów w tej sprawie

Apple MacBook Pro 2021 w dwóch wariantach. | Źródło: AppleCo niezwykle interesujące, pierwsze doniesienia o ewidentnych błędach pojawiły się aż dwa tygodnie temu, jeszcze w trakcie testów beta macOS 12.3. Wtedy to niektórzy testerzy ostrzegali, że felerny soft przyczynił się do konieczności wizyty w serwisie i wymiany podzespołów w notebookach.Apple do tej pory nie skomentowało zamieszania. Nie wiadomo, dlaczego firma wydała macOS 12.3, pomimo wyraźnych sygnałów ze strony testerów, że oprogramowanie może być wadliwe.Jeśli korzystacie z komputerów MacBook Pro, lepiej wstrzymajcie się z aktualizacją do czasu, gdy Apple udostępni stosowne poprawki lub poinstruuje co robić, aby uniknąć nieprzyjemności.Źródło: Reddit