Menu Start Windows 11 z kolejnym usprawnieniem. Dotyczy folderów

Ten element systemu staje się coraz przyjemniejszy.

Windows 11 – nazywanie folderów w menu Start

„Teraz możesz nazywać Twoje foldery aplikacji w menu Start. By nazwać folder, po prostu utwórz folder (którego domyślną nazwą będzie ‘Folder’), otwórz go, kliknij w ‘Edytuj nazwę” i wpisz Twoją nazwę folderu. Możesz też dotrzeć do folderu z pomocą klawiatury i wtedy otworzyć go, wybrać pole tekstowe i zacząć pisać.”

Menu Start Windows 11 może nie jest idealne, ale prezentuje się znacznie lepiej niż menu Start w Windows 10. To powiedziawszy, Microsoft robi wszystko co w jego mocy, by poprawić wrażenia płynące z korzystania z niego. W kanale Dev programu Windows Insider właśnie otrzymało ono małe, ale istotne usprawnienie.Od jakiegoś czasu w programie Insider Microsoft pozwala na tworzenie w menu Start Windows 11 folderów z aplikacjami. Szkoda, ze funkcja ta nie trafiła do systemu na premierę, ale dobrze że prędzej czy później będzie częścią wydania stabilnego. W najnowszej aktualizacji systemu w kanale Dev gigant z Redmond poszedł o krok dalej, wprowadzając możliwość nazywania wspomnianych folderów.Możliwość nazywania folderów pojawiła się w kanale Dev w Windows 11 Build 22579. Funkcja ta znacznie ułatwi odnajdywanie się między różnymi folderami aplikacji w menu Start., informuje Microsoft.