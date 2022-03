Gmail na Androida zyskał odświeżone ikony na pasku statusu

Przydatna nowość.

Gmail z drobnymi poprawkami interfejsu

Google zdecydowało się na usprawnienie sekcji powiadomień w mobilnej aplikacji Gmail na urządzenia z systemem Android. Ikony statusu reprezentujące usługi „Czat" oraz „Pokoje" zostały przeprojektowane tak, by nie mylić użytkowników i spełniać swój podstawowy cel. Do tej pory notyfikacje trudno było bowiem od siebie odróżnić.Już niedługo pożegnamy Hangouts. Korporacja definitywnie pożegna się z komunikatorem i przeniesie większość jego funkcjonalności do Czatu Google, który od dłuższego czasu jest zintegrowany z klientem pocztowym Gmail . Nie dziwi więc regularne wprowadzenie aktualizacji mających polepszyć komfort użytkowania aplikacji. Na jaki pomysł wpadł teraz gigant z Moutain View?Do tej pory alerty o nowych wiadomościach wysłanych za pośrednictwem Czatu Google oraz Pokoi miały identyczną ikonę. Mowa tu o podwójnym wypełnionym dymku. Utrudniało to konsumentom rozróżnienie, z której usługi pochodzi powiadomienie. Chyba rozumiecie, że dla części osób mogło to być bardzo irytujące. Na szczęście Google zdecydowało się naprawić ten „błąd".Już niedługo Gmail na Androida otrzyma. Możecie je zobaczyć powyżej – notyfikacje z Czatu będą oznajmiane niewypełnionym dymkiem wiadomości. Pokoje zyskają z kolei grafikę prezentującą trzy osoby. Teraz już raczej nie będzie mowy o pomyłce i irytacji. Oczywiście użytkownikom zajmie nieco czasu zanim przyzwyczają się do nowości.Ikony nie są jeszcze szeroko rozpowszechnione, lecz wszystko wskazuje na to, że zmiana powinna pojawić się u wszystkich w przeciągu kilku następnych tygodni. Pozostaje uzbroić się więc w odpowiednią dawkę cierpliwości.