Google na Androida pozwoli na usunięcie ostatnich 15 minut historii wyszukiwania

Obecnie wprowadzamy tę funkcję w aplikacji Google dla Androida i spodziewamy się, że będzie ona dostępna dla wszystkich korzystających z tej aplikacji w ciągu najbliższych kilku tygodni. Wciąż szukamy sposobów na wprowadzenie tej przydatnej funkcji na inne powierzchnie.

At Google I/O 2021, Google announced it'd roll out an option to delete the last 15 minutes of your search history. This rolled out on iOS in July 2021 but was said to come to Android later. Well, it appears to now be rolling out!



Thanks to @panduu221 for the tip! pic.twitter.com/gdtAa1pIFo