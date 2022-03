Microsoft Edge z kolejną funkcją, o którą nikt nie prosił

Tym razem chodzi o integrację ze Skype.

Funkcja Rozpocznij spotkanie teraz w Microsoft Edge Canary. | Źródło: Reddit/Leopeva64-2

Rozwiązanie, które nie do końca ma sens

Na razie nie wszyscy użytkownicy Edge’a Canary mają do omawianej funkcji dostęp. Ci co go jednak mają zauważyli, że przynajmniej na razie domyślnie jest ona wyłączona. Aby ją włączyć, trzeba przejść do Ustawień przeglądarki, tam do sekcji Wygląd, po czym znaleźć i aktywować opcję Rozpocznij spotkanie teraz. Gdyby się to zmieniło, funkcję można w ten sam sposób wyłączyć.To, co jest dosyć dziwne to to, że Microsoft zdecydował się zintegrować ze swoją internetową przeglądarką funkcję Skype'a, a nie. Mogłoby się zdawać, że firma coraz bardziej stawia na Teams, powoli odsuwając Skype na bok, ale jak widać, ta wciąż stara się kierować do użytkowników domowych obydwa programy, mimo że Teams jest wyraźnie nowocześniejszy.W tej chwili nie wiadomo, kiedy integracja z funkcją Rozpocznij spotkanie teraz programu Skype zadebiutuje w stabilnym wydaniu Microsoft Edge, jeśli w ogóle. Mam szczerą nadzieję, że gigant z Redmond szybko z niej zrezygnuje.Rzecz jasna, przeglądarkę Microsoft Edge pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Windows Latest